Ela foi também uma das finalistas do Marterchef Profissionais e, atualmente, além do Masterchef Brasil Nas Nuvens, Heaven é dona de três restaurantes no Rio.Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2022

Olá, meninas!

Imaginem comandar quatro cozinhas espalhadas pelo Rio – uma delas a 50 metros de altura – e ser reconhecida internacionalmente numa das áreas mais dominadas por homens? É por causa desse poder todo que o nosso Mulherão de hoje é a chef Heaven Delhaye, que assina os pratos deliciosíssimos do restaurante MasterChef Brasil Nas Nuvens, suspenso na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Heaven, de 37 anos, encarou o machismo. Em muitos momentos, ela ouviu que uma mulher como ela não podia estar presente na gastronomia Reprodução/Instagram Mas até chegar nas alturas, Heaven, de 37 anos, encarou o machismo. Em muitos momentos, ela ouviu que uma mulher como ela não podia estar presente na gastronomia. “Quando eu comecei, anos atrás, era muito raro ter uma mulher chef de cozinha, geralmente, eram homens. As mulheres eram consideradas instáveis, fracas, não racionais ou fortes o suficiente para liderar uma cozinha. Até sofri muito preconceito quando eu era nova dentro de cozinhas profissionais. As pessoas olhavam para mim e falavam ‘seu lugar não é aqui’”.

Só que quem dita o nosso destino somos nós, certo, meninas? E a Heaven já sabia exatamente o que queria fazer quando ainda era criança. “Eu acho que nasci com o dom para a gastronomia. E até tive muita sorte, porque minha mãe foi chef de cozinha. Meus pais, quando eu tinha 11 anos, abriram nosso primeiro restaurante. Tinha quatro mesas e era no salão de casa”.

A futura chef já ajudava no atendimento aos clientes no pequeno salão. Para ela, o mundo se resumia a pratos bem preparados, vinhos de qualidade e consumidores exigentes. “Na minha cabeça, pessoas crescidas, adultas, eram chefs de cozinha ou, como meu pai, eram enólogos e recebiam os clientes. Nunca tive dúvidas do que eu queria fazer”.

Inspiração nasceu em casa, através dos pais de Heaven, que já eram do ramo da gastronomia Reprodução/Instagram A certeza fez Heaven se especializar. Depois de adulta, passou a conhecer a gastronomia ao redor do mundo e, ao voltar para o Brasil, comandou a cozinha de um renomado restaurante em Florianópolis. Ela foi também uma das finalistas do Marterchef Profissionais e, atualmente, além do Masterchef Brasil Nas Nuvens, Heaven comanda três restaurantes no Rio. “A experiência do Masterchef Nas Nuvens está sendo muito legal e bem desafiador. É uma logística completamente diferente. Você tem que pensar numa comida que transporte bem e que seja fácil de finalizar a 50 metros de altura, com uma cozinha que é muito bem equipada, mas não é o que a gente tem num restaurante. Então, eu precisei sair da minha zona de conforto para criar o menu. Todo mundo está gostando, mas a verdadeira experiência é essa vista linda da Lagoa”.

E sair da zona de conforto é o que fez a chef querer voar ainda mais alto. “Esse ano está vindo um restaurante já em março. E a gente tem planos para outros”.

Meninas, vocês sabem que eu adoro contar a história de mulheres fortes e transmitir uma mensagem de esperança e perseverança. Por isso, vejam só o recado do nosso Mulherão para inspirar e não deixar que nenhuma mulher desista dos seus sonhos. “Nunca deixe outra pessoa definir quem você é ou o que você pode ser. Porque, se você ouvir as pessoas que estão fora, você não vai ouvir o que vem do seu interior. Então, acredite no seu sonho, vai com tudo”.

Não precisa dizer mais nada, né, meninas? Apenas um aviso: não deixem de visitar o Masterchef nas Nuvens. A experiência vai ser incrível! E claro, me contem tudo nas redes sociais, combinado?