Reaberto ao público em janeiro de 2022, o Arte Sesc é lugar de encontro com a cultura, lazer e gastronomia - Divulgação/Fábio Keidel

Publicado 04/02/2022 18:29 | Atualizado 04/02/2022 19:02

Olá, meninas!

Fim de semana chegou, que tal aproveitar e curtir uma programação cultural bem divertida? Vamos às dicas do que fazer na cidade.

Reabertura Arte Sesc

O Sesc RJ reabre o espaço Arte Sesc, na Mansão Figner, com a exposição “Notícias do Brasil: Carybé, Cícero Dias e Glauco Rodrigues”. A ideia da mostra é refletir sobre a visão identitária que acompanhou o modernismo brasileiro, no ano em que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna. A exposição é gratuita, com visitas de segunda a sábado, das 12h às 19h. O Arte Sesc fica na rua Marquês de Abrantes, 99, Flamengo.

Giro pelo mundo no CCBB

O CCBB recebe a mostra 'Um Giro pelo mundo - navegando no cinema infantil', com mais de 40 filmes de vários países. Entre os participantes estão filmes premiados da Alemanha, Benin, Brasil, Canadá, Congo, França, Gana, Índia, Portugal, Suécia e Suíça – quase todos dublados em português ou sem diálogos, o que garante acesso irrestrito ao público infantil. Além das sessões de cinema, serão realizadas diversas atividades recreativas. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do CCBB ou no site/aplicativo Eventim. O CCBB fica na rua Primeiro de Março, 66, Centro.

Amazônia

O Centro Cultural Correios encerra, neste final de semana, a exposição "Amazônia", que promove viagem sensorial de sons, cheiros, cores e luzes, além da conscientização sobre a proteção do bioma. A Floresta e os Corais da Amazônia são o tema da nova exposição da artista plástica Cristina Jobim, provocando emoções diversas e a certeza de que proteger esse bioma é fundamental para o futuro. A entrada é de graça e o Centro Cultural Correios fica na rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.