Ex-frentista, Sol passou por diversos obstáculos na vida. Hoje, conta como sua história é marcada por superação - Reprodução/Instagram

Ex-frentista, Sol passou por diversos obstáculos na vida. Hoje, conta como sua história é marcada por superação Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2022 23:52 | Atualizado 09/02/2022 00:01

Olá, meninas!

Quem é fã de verdade do BBB, com certeza, se lembra dos versos "iarnuou! Iarnu silver". Essa versão da música "We Are The World" ficou famosíssima na voz da Solange Vega, a Sol da quarta edição do Big Brother. Quem vê todo aquele carisma não imagina a história de luta por traz daquele sorriso - um dos mais lindos que já vi! É por isso, que a Sol é o nosso Mulherão de hoje.

O BBB, claro, foi um divisor de águas na vida da atual empresária. "A minha vida era muito diferente. Eu trabalhava em um posto de gasolina e, de repente, me vi ali naquela casa sendo assistida por milhares de brasileiros. Quando eu saí, foi uma loucura, não esperava tanto".

Aliás, a música cantarolada por Sol dentro do programa a persegue por onde ela vá. Por um tempo, isso a incomodou, mas ela garante que a chateação ficou para trás. "Isso me incomodava muito quando alguém falava ou tirava sarro. Já superei, não me incomoda mais. É por causa disso também que eu sou lembrada até hoje. Têm milhares de brasileiros que não sabem falar inglês. Depois que eu saí da casa, eu até fiz um curso do idioma, mas eu tinha outras prioridades".

Antes de chegar nas telinhas, Sol trabalhou como babá e frentista, no interior de São Paulo. Apesar da vida ter mudado ao entrar na casa mais vigiada do país, em 2004, a 'sister' ainda teve que lidar com o preconceito. "Eu recebia xingamentos enquanto andava na rua, palavras racistas. As pessoas negras ainda não eram protegidas. Ainda falta muito, mas, hoje em dia, o preconceito é um crime. E naquela época, não era. Era, principalmente, por eu ser negra e pelo meu modo de falar. Quantas vezes eu ouvi o agente falar 'o apresentador tal não quer você porque você fala errado'. E eu tive que viver a vida, ser mais forte do que isso".

Ou seja, isso mostra que ser famoso ou estar na mídia não te blinda do preconceito, né, meninas? Tudo isso deu forças para a Sol seguir o próprio caminho. Ela se formou em artes cênicas e, atualmente, é dona de uma loja de roupas na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela ar-ra-sa com os looks e makes lindos. Quando olha para trás, Sol sente muito orgulho da própria trajetória. "Não quero ser egocêntrica, mas eu me espelho na minha própria vida, mesmo. Eu comecei lá debaixo, vim da favela, sou uma mulher preta, passei por várias situações, vários constrangimentos. Têm muitas pessoas que não acreditam no meu potencial. Eu tenho que acreditar no meu potencial. Então, eu me espelho em mim mesma, em tudo o que eu sofri e continuo sofrendo, e passo por cima de todas as limitações que continuam colocando em mim".

Depois dessa injeção de amor próprio, não preciso dizer muita coisa, concordam? Para finalizar a nossa conversa, como já é tradição, eu pedi à Sol para deixar um recadinho para vocês, que estão em busca dos seus sonhos. "Acredite em você. Se ninguém acredita, você tem que acreditar e ir em frente. Seja como for, não olhe para trás. E só olhe para trás para você ver 'olha onde eu estou, olha o que eu fiz até agora'. Se você não acreditar em si, ninguém vai".