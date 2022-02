Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher abre hoje (7), as inscrições para os cursos de capacitação das Casas da Mulher Carioca - Reprodução

Publicado 07/02/2022 12:08 | Atualizado 07/02/2022 12:11

Para mulheres





A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher abre hoje (7), as inscrições para os cursos de capacitação das Casas da Mulher Carioca de 2022. As inscrições são gratuitas e terminam no domingo (13). Podem se inscrever mulheres do Rio de Janeiro a partir de 16 anos. As inscrições serão on-line através do formulário e também do Portal 1746. As mulheres sem acesso à internet poderão fazer as inscrições presencialmente nas Casas da Mulher Carioca e em pontos tradicionais de Madureira e Realengo. Nestes locais, também haverá outros serviços da Prefeitura do Rio, como vacinação, educação ambiental e feira de empreendedorismo. Os cursos oferecidos na Casa da Mulher Carioca são: Trancista; Megahair; Designer de sobrancelha/ Cílios; Modelagem; Adereços; Costura; Educação Financeira e MEI; Customização, bijuterias e acessórios; Manicure básica; Extensão de unhas; Introdução corte de cabelo feminino e masculino; Fotografia de celular para empreendedoras; Recepção e Cerimonialista; Barbeira; Cuidadora de idosos; Garçonete; Edição de vídeo no celular; Pacote Office; Excel básico; Inglês Básico; Espanhol Básico; Teatro; Design Gráfico; Artesanato Afro; Escrita Criativa; Digital Influencer; Recreadora Infantil; Grafite; Samba e evento; e Turismo Comunitário. Os cursos terão duração média de três meses. Cerca de 20% das vagas serão reservadas para mulheres atendidas na rede de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade do Rio.

Maiores de 50 anos

A Tim, operadora de telefonia, acaba de abrir seleção para trabalhadores com mais de 50 anos, em parceria com a Labora, HRTech especializada em diversidade etária. As vagas são para lojas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. As inscrições vão até o próximo dia 15, pelo site . Entre os pré-requisitos estão ter ensino médio completo e familiaridade com smartphones. O programa oferecerá cursos de qualificação, treinamento sobre diversidade e inclusão geracional paras as equipes que receberão os talentos e acompanhamento específico por três meses junto às pessoas contratadas, com foco na adaptação e na inclusão no ambiente e em atividades.

Vagas de estágio

Especializada no setor de saúde, a UnitedHealth Group (UHG) está com vagas de estágio para alunos de Medicina e Farmácia. As inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro, pelo site . Os selecionados vão receber uma bolsa-auxílio de até R$ 1.400, além dos benefícios como assistências médica e odontológica, vale-refeição ou refeitório, seguro de vida e possibilidade de efetivação e Gympass.

Formação gratuita