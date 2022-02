Vacinação será retomada nesta segunda-feira (7) - Reprodução

Publicado 06/02/2022 05:00

Olá, meninas!



Vocês sabem que tem canal aberto comigo para tirar dúvidas sobre muitos assuntos. E, recentemente, tenho recebido muitas perguntas a respeito da vacinação infantil contra a Covid-19, no Rio. Eu, como também sou mãe, sei que procuramos o melhor para os nossos pequenos. Por isso, vim esclarecer algumas questões sobre a vacinação contra o coronavírus para as crianças.



O calendário de vacinação na cidade continua avançando, depois de algumas interrupções. Amanhã (7), é a vez das meninas com 5 anos receberem a primeira dose. Na terça (8), os meninos de 5 anos deverão ir aos postos para receberem a primeira parte do imunizante. Nos dias seguintes, os postos continuam abertos para a repescagem de todas as idades.



Infelizmente, meninas, a cobertura vacinal nessa faixa etária ainda está baixo. Por isso, a prefeitura iniciou um projeto de conscientização nas escolas da cidade - municipais, estaduais e algumas particulares. A ideia é imunizar as crianças dentro das unidades, com a permissão dos responsáveis, como explica o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz. "A partir dessa semana, a gente começa uma busca com essas crianças que já voltaram às aulas e ainda não se vacinaram. A Secretaria municipal de Educação vai distribuir uma ficha para os pais preencherem sobre a situação vacinal da criança e a gente vai agendar a vacina na própria escola, com autorização dos pais. O objetivo é aumentar a cobertura da vacinação infantil, que está muito baixa neste momento".



Um dos grandes questionamentos que recebo das mamães é se a vacina é segura. Os especialistas atestam a segurança da vacina é segura. Atualmente, no país, dois imunizantes foram aprovados pela Anvisa para serem aplicados na faixa etária entre 5 e 11 anos de idade: a Pfizer e a Coronavac. As duas vacinas estão disponíveis nos postos da cidade. O secretário Daniel Soranz, afirma que os pais precisam levar os filhos para serem imunizados. “A gente precisa muito que os responsáveis levem as crianças para se vacinar. A vacina pediátrica é segura, ela protege contra as formas graves de covid-19, então fica a nossa recomendação para os pais. Essa é a nossa principal preocupação nesse momento, a gente tem uma nova variante, ela se comporta de maneira mais leve nas pessoas vacinadas, por isso a gente precisa vacinar nossas crianças o quanto antes”.



O recado dos pesquisadores é: vacinem seus pequenos e protejam vocês e suas famílias. Vamos juntas?

