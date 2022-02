Infecção por Covid-19 e aumento do estresse durante a pandemia são algumas das causas da queda de cabelo - Reprodução

Infecção por Covid-19 e aumento do estresse durante a pandemia são algumas das causas da queda de cabelo

Publicado 12/02/2022 19:00

Olá, meninas!

Pode parecer mais uma brincadeira que caiu na boca do povo, mas os especialistas são categóricos: o estresse pode, sim, arrancar os cabelos. Ou melhor: fazer os fios caírem. Nesses últimos anos, a rotina de todo mundo foi modificada por conta da pandemia - fator que contribuiu para aumentos de casos de depressão e ansiedade. E, além do estresse, essa mudança de humor ocasiona alterações no estilo de vida, que podem prejudicar as madeixas.

Por isso, meninas, eu pesquisei sobre como a pandemia tem afetado no ciclo capilar e quais as soluções mais viáveis para o problema. O tricologista e cosmetólogo Ton Toffanello explica que a própria contaminação pelo coronavírus pode influenciar nessa queda de cabelo. Não à toa, o médico listou quatro tratamentos ideais para quem quer recuperar os fios. Vamos conferir?

Fototerapia com Laser Vermelho

O principal diagnóstico para quedas de cabelo é o chamado eflúvio telógeno, nome que se dá ao encurtamento do ciclo de vida dos cabelos. Esse tipo de perda de fios podem acometer pessoas diagnosticadas com a Covid-19 - que chegam a apresentar queda capilar 60 dias após a infecção - e até mesmo por excesso de estresse. Para corrigir esses problemas é possível se utilizar da tecnologia de LED/Laser Vermelho que promove resultados efetivos nas regiões capilares, como conta Ton. “Esse tipo de tratamento ajuda no aumento da circulação local e do metabolismo folicular, potencializando o crescimento dos fios, além de promover volume e qualidade capilar. Esses e outros tratamentos de regiões capilares podem apresentar resultados efetivos que podem ser vistos desde as primeiras seções”.

Vacuoterapia capilar

Outra terapia extremamente efetiva, e comprovada cientificamente, é a vacuoterapia. Essa técnica consiste na sucção do couro cabeludo por meio de ventosa específica ligada a um equipamento de eletrosucção. “O procedimento proporciona aumento do aporte de nutrientes, melhora da oxigenação e da mobilidade tecidual, reduzindo a rigidez da pele do couro cabeludo - comum em processos de queda capilar”.

Vapor de ozônio e massagem epicraniana

Outra possibilidade é o uso do vapor com ozônio, um equipamento de simples manuseio associado a massagens manuais, como explica o especialista. "O tratamento com deslocamento tecidual (couro cabeludo) e com substâncias ativas específicas, proporcionam uma ação vasodilatadora eficiente nos vasos sanguíneos superficiais. É uma solução efetiva para a terapêutica dos profissionais que não dispõem da tecnologia da vacuoterapia ou fotobiomodulação, mas que desejam atuar no restabelecimento fisiológico capilar pós Covid-19”.

Microcorrentes

O uso de microcorrentes também pode ser uma das aliadas para combater a queda de cabelo. Segundo Ton, a corrente elétrica aplicada no couro cabeludo tem se mostrado como uma alternativa na reabilitação do sistema fisiológico capilar. "Em contextos gerais, a escolha de substâncias ativas atuantes na vasodilatação, interação com microbioma e fatores de crescimento são técnicas importantes para o sucesso nos tratamentos".

É importante ressaltar, meninas, que pacientes acometidos por Covid-19 que apresentarem os sintomas de queda de cabelo precisam ter um acompanhamento nutricional associado ao tratamento do couro cabeludo. Por isso, é essencial manter uma alimentação regrada rica em ferro, betacaroteno, zinco e ômega. Interessante, né? Não se esqueçam de sempre procurar ajuda de um profissional especializado. Se cuidem!









