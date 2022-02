Filha mais velha do cantor Dudu Nobre com a apresentadora Adriana Bombom, Lily Nobre, de 19 anos, deu start na carreira no ano passado - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2022 17:52 | Atualizado 15/02/2022 17:54

Olá, meninas!



Requer muita coragem para uma mulher trilhar o próprio caminho, principalmente, quando se tem tantos ícones, que se tornaram referências. E quando essas referências estão dentro de casa, o desafio fica ainda maior. Foi sabendo de tudo isso que a cantora Lily Nobre se lançou no mundo da música, onde o pai, Dudu Nobre, é mestre. Mas, em vez do samba, o pop. Aliás, os primeiros singles foram escritos por ela mesma, seguindo os passos do pai, compositor nato.



O lançamento mais recente é a música "Camomila", que tem uma pegada de empoderamento feminino. A intenção da cantora é dar esperança e otimismo às mulheres. "Creio que me sinto muito confortável cantando nessa pegada. Gosto muito de enaltecer as mulheres, fazer com que elas se sintam poderosas. Assim como são as artistas que eu admiro, e que são minhas inspirações".



A primeira música lançada pela jovem, também traz uma mensagem de poder. No clipe de "A Vilã", a cantora adota um estilo sexy, bem "mulher fatal", que sabe muito bem o que quer. No clipe da música "A Vilã", lançado no ano passado, Olívia mostra que herdou o requebrado da mãe, a dançarina Adriana Bombom.



Com 19 anos, Lily contou nas redes sociais que sempre sonhou em ser cantora. Ela investiu na carreira com o apoio dos pais, mas mostrou que tem personalidade própria e muita garra. "Meus pais estão sempre do meu lado, me dando força e me ajudando em relação a tudo. Fora que eles ficam felizes de ver que eu estou seguindo o caminho para meu sonho". Aliás, a Lily acredita que ter pais famosos pode gerar uma certa pressão. Mas isso não assusta, não. "Eu encaro bem, até porque, eles sempre conversaram muito comigo e com minha irmã. Eles dão conselhos e me ensinaram a sempre a usar sabedoria e resiliência".