Entre os temas oferecidos pela Secretaria estão: Informática, Edição com Photoscape, Análise de Dados, Desenvolvimento Web, Excel, Introdução ao Phyton, Lógica de Programação, Audiomarketing na Prática, entre outros - Divulgação

Publicado 14/02/2022 13:00

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades desta semana!

Programa de estágio

O programa de estágio Ipiranga Talent 2022 encerra hoje (14) as inscrições. Jovens universitários podem se inscrever. Parte das vagas é destinada a negros e mulheres. A ação busca formar talentos para o futuro da companhia e promover mais diversidade dentro da Ipiranga. O programa oferece uma jornada de desenvolvimento de 18 meses que é pensada na formação de novos talentos para o futuro da empresa. Durante o programa, os estagiários farão processos de imersão, mentoria, treinamentos técnicos e comportamentais, atuação em projetos, interface com executivos e participação em ações sociais. Para se inscrever, é preciso estar cursando nível superior em qualquer área (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) e ter formação prevista entre janeiro de 2024 e junho de 2024, além de ter disponibilidade para estagiar no Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Curitiba e São Caetano. São 30 horas semanais, com atuação nas áreas de operações, comercial, recursos humanos, jurídico, marketing, financeiro e planejamento estratégico. São oferecidos bolsa-auxílio, alimentação ou vale-refeição, horário flexível, home office parcial, seguro de vida, auxílio transporte e, além disso, cultura interna e dress code que respeita a individualidade dos colaboradores. Inscrições no link

Formação gratuita

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), através das Naves do Conhecimento, oferece cursos gratuitos nas áreas de Tecnologia, Informática, Empreendedorismo e Inovação. Oficinas e palestras também fazem parte da programação elaborada para este mês de fevereiro. As atividades serão realizadas no formato presencial e on-line.Entre os temas oferecidos estão: Informática Básica, Edição de Imagens com o Photoscape, Análise de Dados, Desenvolvimento Web, Informática Kids/Teens, Excel para Iniciantes, Introdução ao Phyton, Lógica de Programação, Audiomarketing na Prática, entre outros. Para ter acesso aos cursos e fazer a inscrição, basta acessar o site.

Vagas para refugiados

O Grupo Carrefour Brasil realiza, amanhã (15), o Dia D de contratação de refugiados em todas as unidades do país. As contratação são feitas em parceria com organizações do terceiro setor que auxiliam refugiados no Brasil, como o Instituto Adus. As vagas são para todas as unidades do Carrefou, com cargas horárias distintas compatíveis com a oportunidade. Há vagas para recepcionista de caixa, repositores, agente de fiscalização, auxiliar de perecíveis, açougueiro, padeiro e peixeiro. A empresa ainda vai oferecer uma série de benefícios aos contratados, como convênio médico, odontológico e de farmácia, e 5% de desconto nas compras realizadas com o cartão da empresa nas unidades da rede. Todas as etapas do processo seletivo serão online, exceto a entrevista, realizada presencialmente em uma visita à unidade em que irá trabalhar. As inscrições podem ser feitas pela aba "Carreiras", no site da companhia.