Espetáculo fica em cartaz até o próximo final de semana e traz discussões atuais que estimulam o debate em família - Lucas Teixeira/RT fotografia

Publicado 13/02/2022 01:00

Olá, meninas!

Queria dividir com vocês uma experiência incrível - e marcante - que vivi, nesta semana. Eu e mais centenas de crianças assistimos ao espetáculo "Cinderella", um musical que está em cartaz no teatro do shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os pequenos com quem eu dividi a plateia são atendidos por ONGs, que atuam em regiões desassistidas de toda a cidade, e ganharam os ingressos através das ações de caridade do Cristo Redentor, como conta o reitor do Santuário, Padre Omar.



"A gente percebe um envolvimento maior da cultura na dinâmica social na cidade do Rio, e o Cristo Redentor tem seu lugar em ambiente de entretenimento, lúdico, que capacita e forma a criançada dentro de um conceito de plateia, que é importante para a redução da desigualdade social".



Como madrinha das Ações Sociais do Cristo Redentor, eu não poderia ter ficado mais feliz de ver a reação dessas crianças - muitas delas nunca tinham ido a um teatro na vida.



O espetáculo foi uma delícia de assistir. "Cinderella" é um conto de fadas moderno, e não pense você que ela ficou à espera do príncipe encantado, não, viu? Nesta adaptação, a princesa quer mesmo é ser reconhecida como dona do próprio nariz, em uma sociedade que não aceita que uma mulher seja autossuficiente. É uma bela forma de ensinar às crianças a não depositar a própria sorte na expectativa das outras pessoas.

A atriz - e queridíssima - Gottsha encarna a madrasta da Cinderella. "Eu sei que as crianças ficam em polvorosa - com toda a razão. Essa madrasta tem uma graça, porque eu tentei dar um equilíbrio nela, com um jeito engraçado, mas cruel ao mesmo tempo. Para mim, está sendo um dos papéis mais importantes da minha carreira".

Já a atriz Fabi Bang, que interpreta a Cinderella, disse que está muito feliz com o papel. "É uma personagem muito icônica, que está no subconsciente das pessoas. A minha função como atriz é trazer uma propriedade, uma identificação com o público. Os tempos são outros sim, mas ao mesmo tempo, não podemos deslegitimar a história. Faz parte do universo infantil, mas traz o contexto que só os adultos entendem. Por isso, é um espetáculo para a família toda".



Lembrando, meninas, que a peça estará em cartaz somente até o próximo final de semana. Eu mesma assisti duas vezes e adorei. Recomendo a todos levarem seus pequenos. Aposto que vocês vão adorar experimentar essa novidade. Ah, e não deixem de me contar tudo no Instagram, combinado? As apresentações acontecem quinta e sexta, às 14h e 19h, sábado às 11h e 16h e no domingo, às 15h e 21h. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 340.



BELEZA DA ALMA

