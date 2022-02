Viviane Araújo anuncia gravidez do primeiro filho aos 46 anos - Reprodução

Viviane Araújo anuncia gravidez do primeiro filho aos 46 anosReprodução

Publicado 23/02/2022 00:17 | Atualizado 23/02/2022 00:30

Olá, meninas!

No último fim de semana a maravilhosa Viviane Araújo anunciou que está grávida do seu primeiro filho e disse que a maternidade é a realização de um grande sonho. O bebê é fruto do casamento da atriz com o empresário Guilherme Militão. Aos 46 anos, ela está com três meses de gestação e contou que passou por uma fertilização in vitro. A notícia foi sucesso na internet e também levantou um tema que preocupa muitas mulheres, a maternidade tardia.

A verdade é que o caso da atriz não é um fato isolado e nós, mulheres, estamos optando pela maternidade cada vez mais tarde. Para esclarecer dúvidas sobre o tema, a ginecologista e especialista em fertilidade, Letícia Piccolo destacou os mitos e verdades sobre ser mãe após os 40. Confiram!

É arriscado engravidar aos 40 anos: mito e verdade

Com mais idade temos mais chances de doenças como hipertensão e diabetes. Mas, se não existe nenhum problema grave de saúde, os riscos envolvidos em uma gravidez na maturidade são bem calculados e não precisam ser considerados altos. É fundamental ter um acompanhamento profissional e cuidados redobrados.

O maior problema em engravidar na maturidade é a qualidade dos óvulos: verdade

Nós, mulheres, nascemos com um estoque de óvulos. O óvulo que liberamos hoje tem a nossa idade e mais o tempo que ficamos dentro da barriga da nossa mãe. Quanto mais velho o óvulo, maior a dificuldade que ele vai ter para fazer gerar o bebê.

Quanto mais tarde a gravidez, maior a chance de alteração cromossômica (síndrome) no bebê: verdade

Quanto mais maduras estamos, mais velho nosso óvulo está e menor a capacidade em dividir corretamente os cromossomos.

É possível impedir que nossos óvulos envelheçam: verdade

Nossa geração conta com a tecnologia e a ciência a seu favor. É possível impedir que nossos óvulos envelheçam através do congelamento de óvulos.

Congelando os óvulos, preservamos nossa fertilidade: mito

Quando congelamos nossos óvulos, impedimos que o tempo pare de agir sobre eles. Mas, obviamente, somente sobre os óvulos que foram congelados. E preservar a qualidade de um pequeno número de óvulos pode ou não ser suficiente para que, no futuro, um bebê possa acontecer.

É possível engravidar aos 45 anos: verdade

Porém, nessa idade, o risco de aborto é maior, pois a gestação foi formada por um óvulo que já não conseguia se dividir corretamente. Normalmente, um bebê que nasce hoje de uma mulher com mais de 45 anos, vem de um óvulo mais jovem: ou da própria mulher, caso ela tenha congelado quando mais nova ou de um óvulo doado por uma mulher mais nova.

É possível ser mãe aos 50 anos: verdade

Ser mãe é muito mais uma decisão do que uma possibilidade. É possível ser mãe em qualquer idade. A mulher pode ser mãe com seu próprio óvulo ou não. Podemos ser mãe através do nosso útero ou através do nosso coração.