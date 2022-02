Vagas de trabalho da semana - Divulgação

Plataforma gratuita reúne vagas na Nestlé e em outras 35 empresas

Secretaria de Trabalho e Renda divulga 2558 oportunidades de emprego

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), divulga 2558 vagas para várias regiões do Estado do Rio. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Na região Metropolitana são oferecidas 2312 vagas, incluindo 1654 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Dentre as oportunidades para PCD: nutricionista, psicólogo hospitalar, fisioterapeuta e enfermeiro, com salários de até R$ 7.200,00. O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/trabalho