Marina Ruy BarbosaReprodução Internet

Publicado 27/02/2022 01:00

Olá, meninas! Este ano teremos mais um carnaval diferente. Sem desfiles das escolas de samba e sem os tradicionais blocos de rua. A pandemia não acabou e a suspensão das festas é necessária para nossa segurança e para manter as medidas contra o coronavírus.



Mas o clima de carnaval ainda está no ar. E a novidade é que o brilho não está mais restrito às fantasias. Acessórios purpurinados, blusas brilhantes e calças de paetês são tendência até mesmo para o dia a dia. Em um barzinho à noite com os amigos ou em um passeio diurno com a família, as peças mais chamativas voltaram com tudo.



Para a personal stylist e consultora de imagem, Camile Stefano, a tendência de brilhos nas ruas está relacionada ao período em que estamos vivendo. “A pandemia de Covid-19 e a falta de reuniões presenciais mostrou que algumas peças, que antes eram consideradas exclusivas para festas e eventos, podem (e devem!) ser usadas no dia a dia, para celebrar a vida, mesmo sem nenhuma ocasião especial”, comenta a especialista.



A tendência pode aparecer nos tecidos, mais brilhosos ou metalizados e também nas aplicações de pedras, strass e até mesmo de cristais Swarovski - mais uma tendência dos anos 2000 que está de volta. Quase todas as peças chegaram às lojas com sua versão brilhante e despojada. Mas atenção: para usar a tendência no dia a dia, Camile alerta para a necessidade de equilíbrio. “Uma blusa básica, um tênis despojado e uma calça de paetê formam uma combinação que funciona para equilibrar o visual”, afirma.



A personal stylist destaca que a ideia é investir em peças coringa: uma bolsa “saquinho” com aplicações de strass ou uma calça pantalona de paetês são opções que transformam o visual e podem valorizar outras peças básicas do guarda roupa. “Para o dia a dia, a dica é combinar a peça mais chamativa com outras mais básicas”, ensina.



Eu amooooooo um brilho e afinal, se não for para causar a gente nem sai de casa certo?

