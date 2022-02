Feijoada na Academia da Cachaça terá roda de samba com carnaval - Berg Silva

Publicado 25/02/2022 11:01 | Atualizado 25/02/2022 11:05

Olá, meninas!

Final de semana batendo à porta e, com ele, nossa dicas de diversão e lazer. Vamos lá?

Feijoada terá roda de samba com carnaval na Barra da Tijuca

Quem gosta de apreciar uma boa feijoada com roda de samba, vai adorar a edição especial de carnaval da Academia da Cachaça, na Barra da Tijuca. Nesta sexta-feira (25/02) na grande área externa do espaço, o show ficará por conta do quarteto Ronaldo Gonçalves (cavaquinho), Julião Pinheiro (violão de 7 cordas), Jeferson Scott (surdo) e Anderson Balbueno (pandeiro), a apresentação contará com repertório especial repleto de sambas de enredo e marchinhas. Além da premiada feijoada da casa (R$154,50 - duas pessoas), o local oferece petiscos com a cara do Brasil, como o tradicional caldinho de feijão incrementado (R$18,90) e a porção de torresmo (R$26,90). A Academia da Cachaça fica na Av. Armando Lombardi, 800 - Loja 65- L (Cond. Condado de Cascais).

Últimos dias da comédia "A Fofoqueira de Caxias" no Teatro Miguel Falabella

Para quem não gosta do agito do carnaval, ir ao teatro é uma ótima opção! Em nova temporada, a peça “A Fofoqueira de Caxias” segue em cartaz até 27 março, sextas e sábados, às 22h, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping. A comédia apresenta Dilurdes, uma carismática senhora, que adora controlar a vida dos vizinhos através da sua janela. Isso porque se sente muito solitária com a ausência de seus filhos. Débora, sua neta, é a única que ainda aparece para dar boas gargalhadas com essa avó pra lá de atrapalhada. No elenco: Beto Moreno, Renata Britto e Will Gama. Valor ingresso: R$50,00 e meia R$25,00.

Academia gratuita terá atividade temática do BBB

Cariocas e turistas que gostariam de ter uma experiência como a dos participantes do Big Brother Brasil 22 já podem se preparar! Neste sábado (26/02), a Rio Academia Amstel Ultra, que fica na Praia de Ipanema e oferece musculação e aulas gratuitas para a população, vai reproduzir o que aconteceu na última semana na casa mais vigiada do Brasil. A área de musculação da academia será fechada, assim como aconteceu no BBB, e o público poderá participar de outros tipos de atividades, como Futmesa, Beach Tennis, Cama Elástica, FitDance. Aos sábados, o pôr do sol conta com um DJ animando o ‘aulão’. A Rio Academia fica no Posto 10 de Ipanema. O horário de funcionamento é de 6h30 às 11h e de 17h às 21h. O projeto fica até o dia 13 de março. As aulas podem ser marcadas pelo aplicativo Mude - Yoga e Fitness.

Happy Hour de carnaval na Fogo de Chão

Para quem deseja comer bem antes ou depois de cair na folia, a churrascaria Fogo de Chão oferece um menu exclusivo no Happy Hour desta sexta-feira de carnaval, com preços especiais. No cardápio, além do hambúrguer de picanha e de petiscos como dadinho de tapioca, polenta frita e mix de pastéis, outras opções também encantam o paladar como os brioches de frango apimentado e costela. Para acompanhar, os chopps erdinger (R$15) e paulistânia (R$15) estarão com preços promocionais assim como a capivodka (R$27) e a famosa caipirinha (R$27) preparada com a premiada cachaça da casa. A Fogo de Chão fica na Av. Repórter Nestor Moreira, s/n – Botafogo. O Happy Hour acontece das 17h às 20h.