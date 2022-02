Quarto infantil com proposta Montessoriana - Eric Romero

Publicado 24/02/2022 10:00

Olá, meninas!

Todo mundo que tem filhos, netos ou sobrinhos em casa sabe que a organização do lar pode ser um verdadeiro desafio, principalmente quando se tratam de crianças menores e cheias de disposição.

Para dar uma força nesse assunto, o casal de arquitetos Priscila e Bernardo Tressino, do escritório PB Arquitetura, que têm duas filhas pequenas e experiência no assunto, deixou dicas especiais para quem precisa de ajuda para deixar a casa mais arrumada. Vale conferir!

Volta às aulas

Com o retorno das aulas presenciais em boa parte das escolas, a correria do dia a dia fica ainda maior e o tempo para a arrumação mais escasso. “Pensando nisso, é necessário traçar algumas ações para a rotina diária, tanto para as crianças menores, como para os pré-adolescentes – de forma que eles contribuam na organização, mas também tenham momentos para os estudos, horários para brincadeiras e para curtir séries de TV, por exemplo”, diz Bernardo.

Para não virar bagunça

O mundo perfeito seria toda casa com crianças ter uma sala só de brinquedos, livros e acessórios como uma brinquedoteca. Mas isso não é uma tarefa fácil, principalmente por falta de espaço na maioria dos apartamentos. Mesmo assim, é possível manter a ordem com algumas ferramentas simples, de forma que cada coisa fique em seu lugar certo. “Caixas, cestos organizadores para juntar brinquedos de um mesmo tipo - como blocos de montar, carrinhos ou bonecas, são ótimas opções. Outra alternativa, que agrega na decoração é a instalação de nichos de marcenaria planejados, principalmente se as crianças tiverem algum tipo de coleção, pois cria um visual lindo! Dessa forma, todos ficam expostos e organizados. Eduque os pequenos desde cedo com o princípio de cada coisa em seu lugar. Se eles aprenderem a brincar e guardar, todo mundo sai ganhando”, recomenda Priscila.

Autonomia

As crianças vão crescendo e ganhando mais independência, a sugestão é que os objetos fiquem ao alcance delas, sem nunca abrir mão da segurança. Essa é a principal proposta do método Montessoriano. “Livros e brinquedos devem, preferencialmente, ficar expostos em locais baixos; a caminha é melhor no chão; cadeirinhas e mesas precisam ser do tamanho apropriado, de forma a incentivar o uso”, diz Bernardo.

Conciliando Estilos

Para combinar os brinquedos, tecidos e objetos pessoais ao tema da decoração do quarto infantil, a dica é manter todos os elementos dentro de uma mesma paleta de cores e do mesmo estilo. “Podemos viajar desde o provençal, clássico de tons neutros, até os mais rústicos, ou lúdicos e coloridos. O enxoval de cama, tanto para o dormitório da criança, quanto de um bebê, deve seguir uma mesma padronização – como almofadas, cortinas, papel de parede, etc”, conta Priscila.

Gostou das dicas?