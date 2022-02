Saiba quais os cuidados na hora de usar o botox - Divulgação

Saiba quais os cuidados na hora de usar o botoxDivulgação

Publicado 26/02/2022 11:00

Olá, meninas!

Que muitas mulheres recorrem ao uso de botox na busca da beleza e de um rosto mais jovem, isso não é novidade. O procedimento vem se tornando bastante popular e acessível para diferentes classes. Mas o uso do produto requer alguns cuidados.

Recentemente, o Fantástico revelou um caso alarmante sobre o produto no Rio Grande do Sul. Uma denúncia anônima mostrou que em uma clínica de procedimentos estéticos, uma cirurgiã-dentista estaria aplicando em clientes o produto Israderm, uma suposta toxina botulínica proibida no Brasil. A profissional foi presa em flagrante e uma investigação mostrou que a verdadeira origem do Israderm ainda é um mistério.

O perigo é que o episódio com esse produto provavelmente não é único. É preciso ter muito cuidado com o uso de “botox falsificado”. A dermatologista Gabriella Vasconcellos, da Clínica Goa, esclarece algumas dúvidas sobre a questão e faz um alerta.

- Todos os produtos que são injetados têm que ter a aprovação da Anvisa. Se não for um produto de qualidade, com uma conservação, diluição e aplicação adequadas, pode gerar infecções graves e deixar sequelas até irreversíveis – explica a médica.

Para quem já se submeteu a procedimento e tem dúvidas sobre o produto que foi utilizado, a especialista destaca como agir nesses casos.

- Quem já fez a aplicação do botox, sugiro buscar o profissional que aplicou e se informar. Aliás, é importante se informar sempre sobre o que está sendo aplicado, sempre que for passar por algum procedimento estético. É direito do paciente perguntar o que será injetado, assim como marca e lote do produto. Um médico de confiança normalmente informa sem problema nenhum – explica Gabriella.

Finalmente, antes de se submeter ao procedimento. É importante observar essas dicas da profissional:

- Busque alguém com experiência e cheque se é médico pelo CRM que vem no carimbo com as orientações pós-procedimento, que devem ser entregues ao paciente ao final do atendimento. Busquem um lugar de confiança, com um médico experiente;

- Botox é o nome comercial da toxina botulínica tipo A, que muita gente usa, mas não aplica o botox que é do laboratório Allergan, muito utilizado por médicos;

- Se informe sobre cada detalhe do que será feito. Algumas toxinas têm lactose, outras albumina, outras são mais puras. Portanto, em uma clínica de confiança, um bom exame físico e uma anamnese bem feita são fundamentais para um resultado satisfatório.