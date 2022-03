Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher abre hoje (7), as inscrições para os cursos de capacitação das Casas da Mulher Carioca - Reprodução

Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher abre hoje (7), as inscrições para os cursos de capacitação das Casas da Mulher CariocaReprodução

Publicado 28/02/2022 17:37

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades desta semana!

Inscrições para capacitação no interior do Rio são prorrogadas

As inscrições para a capacitação técnica profissionalizante gratuita de pedreiro de alvenaria, promovida pelo Instituto LafargeHolcim, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cordeiro, a Firjan SENAI SESI e a BrasilNet, foram prorrogadas até 06/03. Estão sendo oferecidas 20 vagas, para moradores de Cantagalo, Cordeiro e Macuco, maiores de 18 anos, independente de gênero, com escolaridade mínima de quinto ano do ensino fundamental completo. Não é necessária experiência na área. As inscrições podem ser feitas pelo link

Cursos gratuitos para farmacêuticos e balconistas

A Danone criou o Clube do Saber, um programa de relacionamento e capacitação voltado para farmacêuticos e balconistas. A plataforma oferece treinamentos gratuitos para funcionários de farmácias, com treinamento para esclarecer dúvidas do consumidor sobre nutrição, soluções e terapias nutricionais. A ferramenta pode ser acessada pelo desktop, celular ou tablet, e oferece conteúdos qualificados, como: textos, vídeos, podcasts, infográficos e materiais científicos, disponibilizados periodicamente, que utilizam abordagem de comunicação, conteúdos e argumentos adaptados para cada perfil de acesso. No ano, são 4 módulos especializados que oferecem capacitação de forma dinâmica e intuitiva, com a duração de 3 meses cada. Ao final de cada um deles, os participantes são submetidos a avaliações e, além do certificado de conclusão, recebem pontos que podem ser trocados por diversos itens. O acesso é pelo site: www.clubedosaberdanone.com.br