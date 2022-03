A peça infantil Da Mala Que Sai, no Teatro Dulcina - Divulgação

Publicado 04/03/2022 17:12 | Atualizado 04/03/2022 17:22

Olá, meninas!

Final de semana batendo à porta e, com ele, nossas dicas de diversão e lazer. Vamos lá?

Espetáculo infantil no Teatro Dulcina

A peça infantil Da Mala Que Sai, no Teatro Dulcina - Divulgação

Estreia neste sábado (05/03) a peça infantil “Da Mala Que Sai”, no Teatro Dulcina, no Centro do Rio. Com texto e direção do grupo Sintonia Dominó, o espetáculo mostra o dia a dia do “Trio Popular”, um grupo mambembe muito criativo e brincalhão que faz teatro pelo mundo. Anda sempre carregado de malas, de onde saem os objetos que levam os artistas e o público a serem diferentes personagens. O teatro fica na Rua Alcindo Guanabara, 17. Apresentações aos sábados e domingos, sempre às 17h. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Exposição gratuita ‘Lapa em Verde e Rosa’ no Vila Galé Rio de Janeiro

Exposição sobre a Verde e Rosa no Vila Gallé - Divulgação

A rede Vila Galé e a Escola de Samba Mangueira apresentam a exposição "Lapa em Verde e Rosa’" com entrada gratuita, no hotel do Rio de Janeiro. Os visitantes poderão conferir em primeira mão os principais figurinos que fazem parte do enredo "Cartola, Jamelão e Mestre Delegado", que será apresentado no desfile da avenida em abril. Entre os figurinos expostos estão as fantasias Voz Eterna, Obá da Favela, O Rancho Dos Arrepiados, De Composição e o Ré da Mangueira. Além dos itens carnavalescos, os visitantes podem aproveitar para conferir a obra de restauro realizada no hotel, que é um antigo palacete do século XIX. A mostra fica aberta ao público até o dia 21 de abril, das 8h às 21h. O Vila Galé Rio de Janeiro fica na Rua Riachuelo, 124, na Lapa.

Festival gastronômico está com inscrições abertas

2ª edição do Festival Raízes de Porto Seguro - Divulgação

Estabelecimentos interessados em participar da 2ª edição do Festival Raízes de Porto Seguro, poderão se inscrever até o dia 14 de março. O link com o regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis na página do festival ( @raizesdeportoseguro ). Ao participar, o restaurante terá acesso a diversos benefícios, entre eles, mentorias exclusivas oferecidas pelo Sebrae e o Senac. Previsto para acontecer entre os dias 12 e 30 de abril, este ano o evento tem como tema Gastronomia, História e Cultura. A proposta é contar, através da culinária, as influências e personagens envolvidos em diversos pratos e preparações na gastronomia regional e brasileira.

LSH Hotel terá apresentações da Prislla Dj

LSH Hotel terá apresentações da Prislla Dj - Divulgação

O LSH by OWN LifeStyle Hotel, localizado na Barra da Tijuca, receberá todas as terças, às 19h, até o dia 17 de março, a Dj Prislla, com uma programação aberta ao público, no Lobby. A artista levará seu som fino e uma intensa programação, um mix que vai do Euro House Music, com influências do Soulful, Balearic, Chillout, NuJazz, NuDisco e Tribal House. Além disso, o rooftop do hotel contará também com a atração “Sunset Rooftop”, nos dias 5 e 13 de março, às 18h.