Uso de mega hair durante a transição capilarDivulgação

Publicado 12/03/2022 09:00

Olá, meninas!

Já falamos muito aqui sobre o processo de transição capilar, não é mesmo? A tendência agora é retomar os cachos e aderir ao seu cabelo natural, sem químicas ou alisamentos. Mas a transição capilar pode ser um processo demorado e complicado, por conta das diversas texturas presentes no comprimento capilar. Porém, essa é uma fase propícia para experimentar técnicas, acessórios e penteados que valorizem o visual. Entre tantas opções, o mega hair está em alta, ele permite alongar e dar volume aos fios. Pensando em ajudar nesse período tão temido pelas mulheres, conversamos com a cabeleireira Janny Mota, que é especialista no assunto.

As extensões são o método mais fácil e rápido para quem deseja ter uma estrutura de fios visualmente homogênea. Segundo Janny, o uso do mega ajuda muito na autoestima feminina, afinal, muitas temem em fazer o “big chop” (ou “grande corte”, quando se retira os fios com química). Mas para isso, precisamos de muitos cuidados, para que não ter problemas com os fios naturais. Ela explica que é necessário fazer um estudo da técnica que pretende ser usada.

- Não pode haver tração, que é a tensão dos fios naturais com o aplique, que pode causar problemas sérios, como a alopecia. Costumo indicar o ponto americano, que são bases feitas com fio de seda (látex fino e super higiênico) e as telas são costuradas sob a base, de forma bem delicada para que não ocorra tração aos fios - explica.

A especialista também alerta sobre a escolha das extensões, para que fiquem na mesma curvatura dos fios naturais. O ideal é escolher uma determinada quantidade de cabelo e esperar crescer pelo menos 4 centímetros e só depois selecionar o mega que seja compatível. Outro fator importante além da escolha do profissional, são os cuidados pós-colocação.

- Sempre recomendo que minhas clientes retornem para manutenção a cada 2 ou 3 meses. A higienização também é fundamental. É preciso desembaraçar os fios que ficam soltos entre uma tela e outra com muita cautela, assim como na lavagem e na hidratação – explica a cabeleireira.

Vale lembrar que antes da escolha do tipo de procedimento e do tipo de fio, é necessário conferir se ambos são compatíveis com o cabelo natural. Além disso, quando for feita a retirada para a manutenção, é aconselhável uma lavagem profunda da raiz até as pontas.

A hidratação também é importante para que a saúde dos fios se mantenha. Uma dica é o uso de um leave-in, para que, ao pentear, o cabelo não embarace e ocorra a tração no alongamento. Seguindo todos esses passos, a aparência dos fios sempre será saudável e bonita.

Temos que compreender que todo processo requer paciência e cuidados. E o mais importante é se sentir bem em todas as etapas da vida.