Ana Luiza Gomes, especialista em marketing político - Divulgação

Ana Luiza Gomes, especialista em marketing políticoDivulgação

Publicado 16/03/2022 21:22 | Atualizado 16/03/2022 21:53

Olá, meninas!

Mais uma grande mulher que nos inspira, mostrando o quanto é importante buscar a realização naquilo que fazemos. Ela atua na área de comunicação há mais de 30 anos e está à frente da Superintendência de Publicidade do Governo do Rio. Especialista em marketing político, o nosso mulherão de hoje é Ana Luiza Gomes, uma fera no assunto. Ela conta um pouco da sua história e deixa dicas importantes sobre a profissão. Uma carioca que foi criada em São Paulo, mas que há 3 anos está de volta às suas raízes e declara seu amor pelo Rio.

O começo da carreira foi como estagiária em uma pequena agência de assessoria de imprensa. Se tornou gerente de comunicação e em 1994 recebeu o primeiro convite para trabalhar em uma campanha eleitoral. A partir daí ela não parou mais. Hoje Ana coleciona histórias de sucesso e se orgulha em poder ajudar na comunicação de ações e serviços para o cidadão.

- Foi um amor à primeira vista pela comunicação política. Atuei em mais de 50 campanhas, para eleição de diversos cargos e partidos. Também já tive minha própria empresa de marketing direto e de pesquisa, que montei com um amigo e parceiro. Agora me sinto realizada profissionalmente - destaca Ana Luiza.

Nascida no Rio de Janeiro, a executiva tem uma relação especial com São Paulo, onde foi morar com 1 ano de idade. Lá ela estudou, formou família, teve seu filho Arthur, que hoje tem 18 anos. Em São Paulo fez carreira e atuou em diversos projetos.

- Estive à frente de vários projetos na Prefeitura de São Paulo e em cidades do Estado de SP, muitos voltados para atendimento ao cidadão. Foi uma época de grande trabalho com marketing de arrecadação, acionando e interagindo com as pessoas. Também trabalhei com comunicação de governo e campanhas eleitorais no Estado de SP. Fiz a última campanha para governador lá e em seguida, em 2019, fui convidada para integrar o governo do Rio - explica a especialista.

A chance de voltar para o Rio de Janeiro foi um marco na vida e na carreira dessa jornalista por formação. Trabalhar e morar na cidade maravilhosa fez com que ela realizasse um sonho. Uma mudança boa e radical. Era o que faltava para completar mais um ciclo.

- Sempre tive o sonho de morar no Rio. Minha família inteira é do Rio. Desde a minha adolescência, quando vinha visitar a cidade, me sentia entusiasmada com o lugar. O Rio tem esse poder com as pessoas. E quando surgiu a oportunidade de assumir a publicidade do Estado, foi algo maravilhoso. Trouxe meu filho Arthur para morar comigo aqui também. Ele é o meu lindinho! Hoje somos muito felizes aqui. A cidade nos acolheu - explica Ana.

Muito mais que uma profissão, o marketing é uma verdadeira paixão para Ana Luiza. Ela destaca também as responsabilidades e a rotina da carreira.

- É um desafio maravilhoso. É incrível poder contribuir com o trabalho do governo do Rio e mostrar as ações do Estado. Diariamente temos o desafio em desenvolver um trabalho que leve a mensagem de maneira eficiente, e que ao mesmo tempo, engaje as pessoas nas nossas causas. O Estado tem muita coisa boa para mostrar. É desafiador e temos que atuar com responsabilidade, pois estamos lidando com dinheiro público – explica ela.

Para quem deseja entrar na profissão, a especialista deixa dicas importantes e fala sobre os pontos principais do trabalho, que para muita gente pode ser puro glamour, mas que exige muita dedicação e entrega.

- Todos que trabalham com marketing e publicidade têm uma vida de dedicação e um ritmo agitado. O conselho que dou para quem quer seguir na carreira é que em primeiro lugar esteja muito bem informado. É preciso ler muito, entender sobre tudo que acontece no mundo e na área de publicidade. Estar informado para embasar suas ideias e seu planejamento. Além de ter muita vontade de trabalhar. Essa é uma profissão divertida e intensa. E como em qualquer profissão, tem que amar o que faz. Como Confúcio disse: escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida – finaliza Ana Luiza.