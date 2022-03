Vagas de trabalho da semana - Divulgação

Publicado 14/03/2022 20:56

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades desta semana!

Vagas para pessoas com deficiência

Cursos gratuitos em Cinema, Séries e Games para jovens negras

Para promover a inserção feminina na cadeia produtiva do audiovisual e apoiar a ODS 5-Igualdade de Gênero da agenda 2030 da ONU, a instituição Cinema Nosso lançou o projeto Empoderamento e Tecnologia para jovens negras e pardas, sejam mulheres ou não-binárias, de 18 a 29 anos. As inscrições estarão abertas até 21 de março e as vagas são limitadas. As formações de Cinema Documental e Cinema de Ficção serão no formato híbrido para moradoras do Rio de Janeiro, já os cursos de Produção de Jogos Digitais e Laboratório de Desenvolvimento de Roteiro para Séries serão no formato online para alunas de todo o Brasil. Para se inscrever e saber mais informações acesse o site www.cinemanosso.org.br