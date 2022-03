Cristo Redentor inaugura nova iluminação - Paula Magalhães

Publicado 18/03/2022 18:44

Olá, meninas!

Na noite desta quinta-feira (18/03), o Santuário Cristo Redentor inaugurou sua nova iluminação, em parceria com a empresa Enel. Eu tive o prazer de apresentar essa linda cerimônia, ao lado do querido reitor do Cristo, o Padre Omar e do André Ramos. Foi uma noite incrível, cercada de beleza e alegria.

O novo sistema de iluminação é capaz de reduzir em 68% o consumo de energia. A tecnologia também garante maior definição das imagens projetadas na imagem do santuário, além de permitir o uso de novas cores.