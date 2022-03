Confira as dicas de diversão e lazer - Divulgação

Publicado 18/03/2022 06:00

Olá, meninas!

Final de semana batendo à porta e, com ele, nossas dicas de diversão e lazer. Vamos lá?

Festival de Verão e Música no Parque Madureira

Neste fim de semana, o Festival de Verão e Música no Parque Madureira terá atrações especiais. No sábado (19/03), se apresentam Limusine Negra, Imaginasamba e Vou pro Sereno. No domingo (20/03), Primeiro Amor, Thiago Martins e Tá na Mente. Os shows são gratuitos e o evento segue até o dia 3 de abril.



Concerto beneficente para Petrópolis

Na semana em que a Cidade Imperial celebra 179 anos, a Mostra Bossa Criativa Arte de Toda Gente realiza o Concerto por Petrópolis, com a Orquestra Sinfônica da UFRJ e músicos convidados, com regência de Felipe Prazeres. No dia 19 de março, às 19h, a orquestra sobe a serra e apresenta o concerto na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis, com ingressos a R$ 20, no local. A renda será revertida para socorrer as famílias desabrigadas pelos deslizamentos no Morro da Oficina, hoje acolhidos pela Paróquia de Santo Antônio. A iniciativa faz parte do Sistema Nacional de Orquestras Sociais – Sinos, que integra o programa Arte de Toda Gente (ATG), parceria entre a Fundação Nacional de Artes – Funarte e a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

Documentário Explante terá exibição gratuita em Niterói

O documentário “EXPLANTE - Um novo olhar sobre os nossos corpos”, será exibido nesta sexta-feira (18/03), às 19h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, com entrada gratuita. O documentário aborda o tema das cirurgias estéticas e o crescente movimento de mulheres que estão fazendo o chamado Explante, que é a retirada das próteses, seja pela sua relação com essas doenças, como também por um exercício de maior aceitação do corpo. A diretora filmou todo o processo da sua cirurgia, entrevistou mulheres que passaram pelo procedimento, como também conversou com os maiores especialistas sobre o tema, nacionais e internacionais.