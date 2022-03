Confira as oportunidades de empregos, cursos e eventos desta semana - Divulgação

Confira as oportunidades de empregos, cursos e eventos desta semanaDivulgação

Publicado 21/03/2022 21:19 | Atualizado 21/03/2022 21:35

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades desta semana!

7ª edição do Prêmio Nise da Silveira – Mulheres que empreendem



As categorias de premiação desta edição são: Geração de oportunidades, Cultura, Gastronomia e Culinária, Formação, Tecnologia, Literatura, Transformação Social, Estética Beleza e Autocuidado. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, premia neste mês de março mulheres empreendedoras, símbolos do empoderamento feminino carioca. Trata-se da 7ª edição do Prêmio Nise da Silveira – Mulheres que empreendem e abrem espaço para o amanhã, que pela primeira vez será decidido pelo público. A população poderá escolher na internet as mulheres mais representativas no Empreendedorismo do Rio e a votação está aberta até o dia 23 de março. O resultado será revelado na cerimônia de entrega da premiação, no dia 31 de março. O link para votação é: https://bit.ly/PremioNise7 As categorias de premiação desta edição são: Geração de oportunidades, Cultura, Gastronomia e Culinária, Formação, Tecnologia, Literatura, Transformação Social, Estética Beleza e Autocuidado.

Evento online e gratuito ajudará a inserir mulheres afro-latinas no mercado de jogos

O evento Game Jam Delas visa potencializar e fortalecer a comunidade de mulheres negras, indígenas e afro-latinas, preferencialmente de 18 a 29 anos, de todo Brasil e da América Latina que ainda não estão inseridas no mercado de jogos. O evento acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de abril, e as equipes vencedoras ganharão prêmios convertidos em vouchers de R$300, R$200 e R$100 por integrante, conforme suas respectivas classificações, que podem ser técnica, honrosa e popular. Ao longo da maratona, também haverá sorteios entre as participantes. As inscrições estarão abertas até o dia 24 de março, através do site www.cinemanosso.org.br/gamejamdelas /. Não será exigida experiência na área para realizar a inscrição. Além disso, também haverá uma mini capacitação, na qual as integrantes serão apresentadas a estudos de Game Design, Sound Design, Programação e Artes.

Cursos de capacitação no setor audiovisual

O Projeto Bússola Brasil, da Panela Filmes, oferece duas modalidades de cursos ministrados por profissionais do mercado audiovisual: Artístico e de Gestão, destinados à especialização de quem atua na área. Os cursos serão ministrados no Rio de Janeiro em abril e maio. A capacitação tem dois meses de duração e 96 horas de aulas. O Curso Artístico aborda técnicas de roteiro e direção conjugadas à montagem, malha sonora e fotografia. Já o Curso de Gestão dá conta de assuntos como propriedade intelectual, regulação, gestão empresarial e estruturação de negócios audiovisuais. As aulas serão realizadas às quartas e aos sábados, a partir de 6 de abril na Biblioteca Parque Estadual. Informações através do site: www.bussolabrasilcapacitacao.com.br

Palestra sobre violência contra a mulher no Brasil

A jornalista Kizzy Bortolo ministrou palestra sobre violência contra as mulheres no Brasil - Divulgação

A jornalista Kizzy Bortolo ministrou palestra sobre violência contra as mulheres no BrasilDivulgação