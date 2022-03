Confira as oportunidades de empregos e cursos desta semana - Divulgação

Confira as oportunidades de empregos e cursos desta semanaDivulgação

Publicado 28/03/2022 22:08

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades desta semana!

Google para Mulheres conecta candidatas a vagas de emprego

Em parceria com o Grupo Cia de Talentos, o Google lançou a nova edição do Cresça com o Google para Mulheres, com conteúdo curado pela Rede Mulher Empreendedora (RME). A iniciativa é toda voltada para ajudar as profissionais a ocuparem postos no mercado de trabalho e a obterem sucesso em seus negócios. A programação do evento prevê uma série de palestras e oficinas com discussões sobre caminhos para o enfrentamento da desigualdade nos ambientes profissionais e uma parceria exclusiva com o Bettha, startup do grupo Cia de Talentos, para ajudar as participantes a aumentarem suas chances de empregabilidade.Após o treinamento do Cresça, será oferecido o direcionamento para a plataforma de empregabilidade do Bettha. Durante a experiência, elas passarão por jornadas de autoconhecimento para destacar seus pontos fortes profissionais e ainda terão a oportunidade de acessar outros programas de capacitação gratuitos do Google, como o Ateliê Digital, o Primer e o Grasshopper. Todas estas etapas irão gerar um perfil profissional que ficará disponível no banco de talentos do Betha, com o objetivo de conectar as candidatas às possíveis vagas de emprego. Ainda serão oferecidos workshops de acompanhamento e um fórum para troca de informações. As inscrições são feitas através do link