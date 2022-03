Feira Favela Solidária - Divulgação

Feira Favela SolidáriaDivulgação

Publicado 25/03/2022 20:44

Olá, meninas!



Final de semana batendo à porta e, com ele, nossas dicas de diversão e lazer. Vamos lá?

Feira Favela Solidária leva dia de beleza para o Caju

Um dia de beleza e uma grande oportunidade de comprar itens de moda e decoração aguardam por quem visitar a Feira Favela Solidária, que será realizada amanhã, sábado, (26/03), no Caju, a partir das 10h. Durante o dia, os alunos formandos dos cursos do Projeto A Arte Gerando Renda poderão “quebrar o gelo”, normal para quem está iniciando uma nova profissão, fazendo seus primeiros atendimentos em um dia em que poderão demonstrar a sua comunidade e a quem quiser conferir, tudo o que aprenderam durante 10 semanas de cursos.

Tapetes Contadores de Histórias em mostra gratuita

Até o dia 10 de abril, o Teatro da CAIXA Nelson Rodrigues será palco para apresentações com obras feitas de tapetes, bonecos de pano, bordados, ilustrações e livros. Em comemoração ao Dia do Contador de Histórias, a CAIXA cultural homenageia seu maior parceiro na valorização de um ofício milenar: Os Tapetes Contadores de Histórias e sua peculiar arte de contar histórias. As sessões são para o público em geral, aos sábados e domingos, e para escolas, às terças e quintas. A cada dia, serão histórias diferentes, com contos tradicionais de várias partes do mundo e literatura infanto-juvenil mundial. O evento tem entrada totalmente gratuita. O teatro fica na Av. República do Paraguai, 230 - Centro, RJ.