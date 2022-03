Pele firme e linda: como estimular o colágeno através da alimentação - Divulgação

Publicado 26/03/2022 10:00

Olá, meninas!

Hoje a dica especial é como deixar a pele bonita, macia e jovem através da alimentação. Uma substância que as células produzem naturalmente, o colágeno representa 70% de toda a proteína da pele, vocês sabiam? Ele é responsável por manter a estrutura, a firmeza e a elasticidade. E essa substância pode e deve ser um forte aliado para na busca pela beleza e o bem estar da pele.

- O colágeno é importante para manter a pele firme e hidratada, prevenindo ou retardando as rugas e a flacidez. Por ser uma proteína, o colágeno é considerado um ingrediente funcional. Com isso, ajuda a manter a saúde de ossos, músculos e do intestino, pois tem as mesmas propriedades que as fibras dos vegetais. O poder da dieta está relacionado com a qualidade da sua pele! O que comemos pode ser benéfico ou não para a saúde da pele - explica a nutricionista Juliana Vieira.

Não preciso nem lembrar que, para quem deseja ter a pele firme depois de uma certa idade, é preciso incluir em sua dieta alimentos que estimulam o colágeno. A nutricionista Juliana Vieira listou quais são eles:

- Alimentos ricos em vitamina C: abacaxi, laranja, limão, goiaba, mamão, caju, kiwi, tangerina, frutos vermelhos (morango, cereja e outras), pimentão cru, agrião, salsa e tomate fresco;

- Alimentos ricos em selênio: peixes, camarão, feijão preto, farinha de trigo integral, castanha do Pará, gema de ovo e fígado;

-Alimentos ricos em zinco: clara de ovo, frango, ostras, nozes, mariscos, carnes vermelhas, fígado e miúdos;

- Alimentos que são fonte de silício, como aveia, arroz integral, nozes, mexilhões e alga marinha, também são importantes para ajudar a manter e produzir o colágeno no organismo;

- Enxofre: É crucial para a produção do colágeno, e o alho é uma ótima fonte dele, além de conter taurina e ácido lipóico, que ajudam a reparar fibras colágenas danificadas;

- Muita água para manter a pele hidratada.