Olá, meninas! Eu sou apaixonada por chás e por receitas naturais para melhorar a saúde. A natureza é algo tão sublime e perfeito, que nos oferece todos os ingredientes necessários para termos uma vida saudável e feliz. Quase tudo que vem das matas pode ser usado como aliado na hora de buscarmos a cura para doenças e problemas do dia a dia.



Para dicas especiais sobre como cuidar da saúde através das ervas e chás, conversamos com uma verdadeira fera no assunto, Jupira Francisca de Oliveira, neta de índios e especialista de fitoterapia, que há mais de 50 anos auxilia pessoas na busca pelo bem estar através das plantas.



"Eu estudo as plantas e trabalho com a natureza desde 1965. Ela nos oferece formas de conseguir uma vida com saúde e bem estar. Existem até ingredientes aliados da beleza e também para com bater o estresse", explica Jupira.

Confira as dicas da especialista:



Rejuvenescimento dos tecidos – Suco de abóbora crua, goiaba e maxixe, para desobstruir as artérias, eliminar vasos e também liberar a circulação. A bebida vai facilitar o fluxo sanguíneo, estimular o colágeno e ainda equilibra as taxas de colesterol e triglicerídeos. Outra opção é usar gelatina, cravo e salsa para aplicar no rosto. Fazer um sumo com a salsa e o cravo e depois misturar com a gelatina. Antes de aplicar fazer uma limpeza com sabonete de coco ou de argila. Depois aplicar a mistura de ervas e gelatina e deixar agir por 20 minutos e logo após passar um creme hidratante.



Neutralizar germes, bactérias e prevenir infecções - Chá de folha da goiaba, bicarbonato de sódio, sal grosso e vinagre. A mistura serve para fazer um banho de assento para aplicar na região pélvica e também é usado para limpar a garganta e prevenir inflamações. Fazer às noite, antes de dormir.



Equilibrar o sistema nervoso – Chá de alecrim com maçã. A bebida é usada para auxiliar na saúde mental, evitar depressão, pânico e estimular o bom humor. Também serve para estimular os hormônios e ainda ajuda a reduzir a celulite já que melhora a retenção de líquido.

BELEZA DA ALMA

"Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível" - São Francisco de Assis