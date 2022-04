Feijoada pré-carnavalesca no Vila Gallé - Divulgação

Publicado 01/04/2022 21:07

Olá, meninas!



Final de semana batendo à porta e, com ele, nossas dicas de diversão e lazer. Vamos lá?

Feijoada pré-carnavalesca no Centro

O hotel Vila Galé Rio de Janeiro e a Estação Primeira de Mangueira realizam a tradicional feijoada pré-carnavalesca, que acontece neste sábado (02/04). Os ingressos contemplam refeição e bebidas à vontade. A programação conta com o show do grupo de samba Só Damas, apresentações da bateria da escola e presença vip da rainha de bateria Evelyn Bastos e do primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Squel Jorgea e Matheus Olivério. Os ingressos inclui buffet completo de uma saborosa feijoada, acompanhamentos, saladas e sobremesas. O prato típico brasileiro será preparado no restaurante Versátil, que fica dentro do hotel, comandado pelo chef Deraldo Bomfim. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do e-mail [email protected] ou presencialmente. O Vila Galé Rio de Janeiro, fica na rua Riachuelo, 124, Lapa.

Exposição no Rio Boat Show

A 23ª edição do Rio Boat Show, maior salão náutico da América Latina, terá como atração neste sábado (02/04), a Azimut Grande 27 Metri, o maior e mais luxuoso iate da marca italiana produzido na filial brasileira. O Rio Boat Show será realizado de 2 a 10 de abril na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. A expectativa é atrair mais de 35 mil visitantes durante os nove dias de feira e gerar mais de US$ 220 milhões em negócios.

Oficina Trilha Sonora Autoral para Mulheres

As inscrições para a nova oficina do projeto de capacitação profissional Revelando o Rio Grande, vão até o dia 3 de abril. A oficina tem como tema o universo da música autoral voltado para mulheres musicistas ou apreciadoras de música e filmes. A iniciativa é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). A atividade, que conta com o apoio da Cinemateca Paulo Amorim, Instituto Estadual de Música e Sistema Estadual de Cultura, será ministrada pela diretora musical, cantora e compositora Rita Zart. As pessoas interessadas podem se matricular gratuitamente pelo link na bio do Instagram @ieciners. Os encontros ocorrem de 4 a 18 de abril de 2022 (de segunda à sexta-feira), das 9h às 12h, em formato virtual, pela plataforma Zoom. O curso pretende abordar questões relativas a todas as decisões estéticas e de produção na confecção de trilhas musicais para obras audiovisuais, desde a pré até a pós-produção. Conceitos como: sincronização musical, trilha sonora original, main theme, versões de músicas licenciadas, música diegética e extradiegética.