Especialista explica as diferenças entre a pele da mulher e do homem - Divulgação

Publicado 06/04/2022 21:00

Olá, meninas!

Vocês sabiam que a pele da mulher envelhece mais rápido que a do homem? Nós mulheres sofremos com diversas alterações hormonais, principalmente durante o climatério e a menopausa. Além disso, a presença de pelos também interfere no envelhecimento da pele. Então, os cuidados devem ser diferentes para cada tipo. Para explicar isso, conversamos com a dermatologista Bianca Gastaldi, que deixou dicas importantes para combater os efeitos do tempo.

- A produção de colágeno e elastina cai naturalmente ao longo dos anos. Entretanto, no caso das mulheres, o climatério diminui a produção do hormônio estrogênio e provoca uma redução do colágeno mais abrupta. Outro fator decisivo é que os homens possuem pelos, estruturas que conferem proteção solar e dão suporte para a pele, diminuindo a velocidade do envelhecimento da derme - explica Bianca.

Os homens envelhecem em ritmo menos acelerado em relação às mulheres. A mulher começa a ter decréscimo hormonal aos 40, 45 anos, enquanto isso, os homens, aos 50, 55 anos. Segundo a especialista, as terapias de reposição hormonal podem auxiliar na redução da produção de colágeno. O tratamento também pode ser vantajoso para aliviar os sintomas comuns que acompanham a menopausa, como ondas de calor, ressecamento vaginal e alterações de humor.

- Outra característica impactante na velocidade do envelhecimento da pele é a fisiologia. Os indivíduos de sexo masculino apresentam uma pele mais espessa, com maior quantidade de glândulas sebáceas e de colágeno, resultando em uma pele mais firme – explica a dermatologista.

Para auxiliar na prevenção do envelhecimento da pele, é importante manter hábitos de autocuidado, como uma alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos e também a proteção solar.

- As técnicas de preenchimento facial permitem um cuidado preventivo contra o envelhecimento da derme, assim como podem ser aliadas para tratar casos onde as rugas e sinais de idade já são mais aparentes - destaca a médica.

