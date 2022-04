Confira as oportunidades de empregos e cursos desta semana - Divulgação

Confira as oportunidades de empregos e cursos desta semana Divulgação

Publicado 04/04/2022 21:33

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades desta semana!

Empresa oferece vagas para refugiados

A Casa & Video anuncia o projeto Portas Abertas -- Uma oportunidade para novos sonhos, para inserir famílias de refugiados e migrantes no mercado de trabalho. O programa iniciará com a contratação de 10 famílias venezuelanas que estão sendo atendidas pela “Operação Acolhida”, iniciativa liderada pelo Governo Federal, em Roraima. Eles iniciam na companhia como ajudantes de depósito no Centro de Distribuição em Queimados, Rio de Janeiro. A empresa também irá oferecer aos refugiados e migrantes, o curso de português com professor fluente em espanhol, acompanhamento semanal ao processo de adaptação dos novos colaboradores pela área de consultoria interna de RH, junto do apoio da assistente social previsto pela AVSI Brasil, além de capacitação dos tutores para uma melhor acolhida, entre outros cuidados adicionais, como a entrega de diversos produtos para equipas as novas residências.

Curso online para modelos

A Mega Model, em parceria com a Mega Cursos / M2 Educação e Marketing, lança seu primeiro curso de modelos; uma mentoria para preparar os profissionais em início de carreira. Todo o conteúdo é online e o percurso didático tem 12 módulos. Cada módulo trará conteúdos como história da moda, geração de empregos, ligações com comportamento, arte, cultura, responsabilidade social e sustentabilidade, além de apresentar os grandes criadores deste universo, as marcas mais poderosas, modelos icônicos no Brasil e no mundo. Os interessados devem se matricular no site da Mega Model. O curso terá 16 semanas de duração com um novo módulo a cada 10 dias.



Workshop gratuito sobre consultoria de imagem