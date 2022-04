Brownie Vegano - Divulgação

Brownie VeganoDivulgação

Publicado 10/04/2022 01:00

A páscoa está chegando. É tempo de reunir a família, celebrar, fazer orações e manter as tradições. Mas para muitas pessoas esta também é uma deliciosa desculpa para se entupir de doces. Nada disso! Para ajudar a manter o foco e trazer opções saudáveis para saborear na páscoa, separamos duas dicas maravilhosas. A primeira é do Mesa Brasil Sesc RJ, organização que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos e a outra é da nutricionista Renata Branco, especialista em receitas veganas. É possível se deliciar sem culpa. Então vamos aproveitar?



Brownie Vegano



Ingredientes:

2/3 de xícara de chá de pasta de amêndoas

300g de abóbora japonesa cozida e amassada

1/3 de xícara de chá de cacau em pó 70%

3 col sopa de whey protein vegano (sabor chocolate)

1 col de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

1pitada de canela

1/4 de xícara de chá de açucar mascavo ou xilitol ou eritritol ou pode não adoçar.



Modo de preparo:

Pré aqueça o forno a 160 graus e forre uma forma retangular com papel manteiga. Aqueça a pasta de amêndoas ate que adquira uma textura fácil de misturar. Misture todos os ingredientes ate obter uma massa homogênia. Despeje a massa na forma forrada e leve ao forno por aproximadamente 20 min.Retire do forno, deixe esfriar, cubra com papel toalha e deixe na geladeira por cerca de 8 horas, para que o brownie fique mais firme. Se desejar, pode adicionar cobertura aos brownies.





Bombom doce mel



Ingredientes:

200 g de batata doce

200 g de chocolate em barra

1 colher de sopa de aveia

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de casca de maçã



Modo de preparo: cozinhe a batata e amasse. Acrescente o mel, a aveia e as cascas da maçã ralada. Misture tudo muito bem. Pese 15g em formato de bolinha e passe cada uma no cacau em pó (esse recheio dá para 13 bolinhas). Derreta o chocolate amargo em banho-maria. Encha uma forma em formato de bombom até a metade, coloque o recheio (bolinha), complete com o chocolate e leve ao freezer. Deixe a forma no freezer até desenformar.







