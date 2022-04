Vagas e cursos da semana - Divulgação

Vagas e cursos da semanaDivulgação

Publicado 11/04/2022 22:18

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades desta semana!

FIA/RJ oferece mais de 700 vagas para adolescentes

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), da Fundação para a Infância e Adolescência, uma das vinculadas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. São cerca de 700 vagas voltadas ao público adolescente, com objetivo de prepará-los e inseri-los no mercado de trabalho. Os adolescentes interessados devem cumprir alguns pré-requisitos e podem se inscrever no endereço https://forms.gle/HrDbTykrPkuiyEd99 , onde também podem encontrar o edital das inscrições contendo todas as informações necessárias. O público alvo são adolescentes de 15 a 18 anos incompletos que estejam matriculados, frequentando efetivamente o Ensino Fundamental ou Médio ou oriundos de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família ou Renda Melhor Jovem. Também participam adolescentes que estejam cumprindo medidas sócias educativas. Mais informações pelo (21) 2334-8048 ou e-mail [email protected]