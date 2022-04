8 hábitos que aumentam a oleosidade dos fios - Divulgação

8 hábitos que aumentam a oleosidade dos fios Divulgação

Publicado 15/04/2022 09:00

Olá, meninas!

Quem sofre com fios oleosos possui tem dificuldade para mantê-los bem cuidados. Não é mesmo? Esse é um problema para muitas mulheres e a tricologista Viviane Coutinho deixa dicas especiais para controlar a oleosidade dos fios e evitar o incômodo.

- As glândulas sebáceas, que estão presentes no couro cabeludo e na pele, são as responsáveis pela produção de sebo em nosso organismo. É um processo natural do corpo, por garantir hidratação e nutrição para os fios. Porém, quando em excesso, pode causar um aspecto de brilho extremo ou oleoso e perda de movimento nos fios – conta Viviane.

Os fatores podem ser genéticos, por um desequilíbrio hormonal ou até pelo uso incorreto de produtos ou a falta de higienização do cabelo.

- A oleosidade pode surgir de efeito rebote de tratamentos, como na aplicação de produtos hidratantes e cremes de pentear no couro cabeludo - destaca.

A especialista aponta 8 hábitos que aumentam a oleosidade dos fios:

1- Dormir com os fios molhados - Por conta da correria do dia a dia, é comum lavar o cabelo apenas à noite, quando sobra um tempinho. Mas isso pode fazer com que você termine o dia sem que os fios tenham secado totalmente. Esse hábito contribui para a oleosidade, pois facilita a proliferação de bactérias. Além da oleosidade, isso pode gerar caspa, queda capilar. Uma boa dica é lavar o cabelo logo pela manhã, deixando-os soltos para secar naturalmente ou sempre secar bem antes de dormir.

2- Lavar os cabelos com água excessivamente quente – A água quente pode ser bastante relaxante, mas não é aliada da saúde da pele e dos cabelos. Isso porque a água quente pode ressecar o couro cabeludo, fazendo com que o organismo entre em estado de alerta e tente equilibrar esse dano. Assim, produz mais óleo e acaba deixando os fios oleosos em um efeito rebote. É simples: tente sempre lavar os fios na água fria, ou, no máximo, na água morna, para evitar a produção excessiva de oleosidade.

3- Uso regular de secador e chapinha sem proteção - É comum achar que o secador e a chapinha podem deixar os cabelos secos ou fazer com que as pontas fiquem danificadas, justamente por serem agentes térmicos. Só que esses equipamentos podem causar um efeito semelhante ao que a água quente provoca no cabelo. O excesso de calor no couro cabeludo causa o ressecamento e estimula a produção excessiva das glândulas sebáceas. O cabelo pode até parecer mais bonito em um primeiro momento, mas não demora muito para o aspecto oleoso surgir, principalmente próximo ao couro cabeludo. Para evitar esses danos, evite temperaturas muito altas e não deixe de lado o uso de um bom protetor térmico.

4- Aplicação de produtos que não são adequados para seus fios - Para conquistar um cabelo bonito, saudável e livre de oleosidade, é essencial usar produtos indicados para o seu tipo de fio. Cabelos oleosos não combinam com xampus e condicionadores para fios secos, por exemplo, porque eles retêm a umidade e acabam deixando os cabelos ainda mais oleosos, opacos e sem vida. Nestes casos, o segredo é optar por produtos com ativos que controlem a oleosidade.

5- Aplicar produtos na raiz do cabelo - Um grande erro de quem tem cabelos oleosos é aplicar condicionador, máscara e óleos muito próximos ao couro cabeludo. Isso acaba obstruindo os poros, causando a produção de mais sebo.

O ideal é que você aplique esses produtos ao longo do comprimento e nas pontas; nunca na raiz. Só use condicionadores no couro caso tenha uma entrega terapêutica para a pele, os mais comuns são indicados apenas para os fios, sobrecarregando a pele e aumentando as chances de oleosidade.

6- Alimentação irregular - Aquela famosa frase “você é o que você come” é a mais pura verdade. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas ou refrigerantes em excesso e alimentos gordurosos é o primeiro passo para promover o equilíbrio hormonal. Uma outra opção é a aderência de legumes e verduras com funções antioxidantes, como a cenoura, por exemplo. Dentre outros, estão a castanha-do-pará e a laranja, que controlam a produção sebácea, e o salmão, que promove a chegada de nutrientes aos fios e os protege da exposição de raios ultravioleta.

7- Passar as mãos nos cabelos - Apesar de ser inevitável mexer nos fios durante o dia, tirando-os dos olhos ou arrumando as madeixas, as mãos, mesmo quando limpas, carregam uma grande quantidade de sujeira que são invisíveis a olho nu. Mexer no cabelo a todo instante faz com que a oleosidade dos dedos seja transferida para os fios.

8- Não higienizar o couro cabeludo e os fios corretamente - Aprenda a necessidade das higienizações de acordo com seu tipo de cabelo. Algumas pessoas terão a necessidade de lavar todos os dias e outros não, o importante é saber que quem tem oleosidade não pode ficar muito tempo sem lavar.