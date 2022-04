Mistura poderosa: cacau e abóbora! - Divulgação

Publicado 17/04/2022 09:00

A Páscoa é marcada pelo consumo de guloseimas e muito chocolate. Eu sou uma chocólatra assumida! Essa delícia faz parte do ritual do almoço deste domingo e está presente na confraternização com os amigos e a família. Mas muitas pessoas têm dúvidas se o chocolate, afinal, faz bem ou mal à saúde. Vamos explicar?

- O cacau é um potente antioxidante e ajuda a prevenir o envelhecimento. Portanto, não é ele o responsável pelos malefícios, mas sim o leite e a gordura saturada que são adicionados no preparo do produto final - explica a dermatologista Ana Paula Fucci.

E para quem não consegue resistir à tentação, a médica explica que os chocolates ao leite e o branco devem ser evitados.

- Esses tipos de chocolates têm alto índice glicêmico e ajudam o açúcar no sangue subir rapidamente, ocorrendo um pico na liberação de insulina para compensar. Esse mecanismo causa o aumento da produção de sebo e da oleosidade da pele, que pode levar ao desenvolvimento ou a piora da acne. Além disso, o alto teor de açúcar nas células danifica o colágeno e a elastina, provocando envelhecimento, rugas e flacidez – explica.

Chocolate como aliado da beleza

O chocolate pode também ser usado como um aliado da beleza, pois tem um grandepoder de hidratação.

- Daí o uso das máscaras de chocolate, que podem ser indicadas para peles muito secas ou fotoenvelhecidas - conta a dermatologista.

Cacau para não sair da dieta

Para amenizar essa época tão deliciosa, uma opção é usar o cacau puro nas receitas dos doces de páscoa. Por isso, vamos ensinar uma receita saborosa e saudável para comer sem culpa durante o feriado. Uma dica da Fernanda Larralde, nutricionista da Bio Mundo.

Muffin de cacau e abóbora

Ingredientes da Massa:

150g de abóbora cozida e amassada;

1 ovo;

1 colher (sopa) de cacau em pó;

1 colher (sopa) de farinha de amêndoas (pode ser substituída por farinha de coco ou farinha de aveia);

1 colher (sopa) fermento em pó;

1 colher (sopa) de xilitol (pode ser substituído por açúcar demerara ou mascavo);

Cobertura:

200g de pasta de amendoim;

1 colher (sopa) leite em pó;

Água, se necessário para deixar mais cremoso.

Modo de preparo: Primeiro, misture os ingredientes e depois acrescente o fermento em pó. Distribua a massa em forminhas (de preferência de silicone), e depois coloque para assar no forno a 180°C por 20 min. Para a cobertura, coloque misture a pasta de amendoim com leite em pó, adicionando água aos poucos. Por fim, coloque a cobertura por cima dos muffins.

Beleza da Alma

A Páscoa é um momento de renovação, de perdão e de luz. Dia de transformar os nossos sonhos em sementes. Celebre com fé e esperança.