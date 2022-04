Confira as oportunidades de empregos e cursos desta semana - Divulgação

Publicado 18/04/2022 21:25

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades desta semana!

Mais de 700 vagas de estágio na Faetec

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), abre processo de Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado para estudantes de cursos superiores de instituições conveniadas com a Rede. São 717 vagas para preenchimento em 34 departamentos e unidades da Faetec. O processo se manterá aberto até o dia 29 de abril pelo endereço eletrônico: www.faetec.rj.gov.br/divest . As oportunidades são para diferentes profissões, unidades e departamentos. O seguro do aluno será de responsabilidade da instituição à qual o aluno esteja matriculado.Para atender a Educação Infantil, na creche Casa da Criança, localizada em Quintino, há vagas para estágio em Pedagogia; já no Instituto Superior de Educação do Rio de janeiro (Iserj) e nas Faculdades Tecnológicas do Rio de Janeiro (Faeterjs), estão entre as opções cursos como de Administração, Direito, Música e Biblioteconomia. Nas escolas técnicas estaduais, a oferta é ainda maior com oportunidades nas formações de Eletrônica, Games, Psicologia, Informática e diversas Engenharias, entre outras.

Prefeitura abre inscrições para o cartão Prato Feito Carioca

As inscrições para o cartão magnético Prato Feito Carioca, da Prefeitura do Rio, estão abertas na plataforma digital https://prefeitura.rio/pratofeitocarioca . Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), o cartão Prato Feito Carioca deverá ser distribuído este ano para os 13.866 trabalhadores informais inscritos no CadÚnico (Cadastro Único dos programas sociais do governo federal) até janeiro, com renda per capita mensal de R$ 105,01 a R$ 210,00. O cartão não terá encargos para o usuário. O custo de cada refeição será subsidiado pela Prefeitura, e o usuário poderá comer no próprio restaurante ou levar quentinha para casa. Basta que o trabalhador se cadastre na plataforma digital, devendo inserir seu número de CPF ou NIS, para saber se está elegível. Serão pedidos seus dados de moradia atual (endereço, CEP e bairro) e contato (telefones e/ou e-mail). As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de maio. A seleção dos beneficiários será por ordem de inscrição. A divulgação da primeira lista de beneficiários selecionados será em 16 de maio, na plataforma digital do Prato Feito Carioca e pelo site da SMAS ( https://assistenciasocial.prefeitura.rio/ ).