Wictória Tavares é uma das poucas puxadoras de samba na avenida - Divulgação

Wictória Tavares é uma das poucas puxadoras de samba na avenidaDivulgação

Publicado 19/04/2022 21:00

Recebi outro dia o nosso mulherão no programa Vem Com a Gente, que eu apresento na Band Rio. Uma presença forte e ao mesmo tempo serena. Uma mulher que nos enche de orgulho e prova que o nosso lugar é onde a gente quiser. Filha de sambistas, criada em uma família de artistas, ela tem apenas 26 anos, mas coleciona uma linda trajetória no mundo do carnaval. A jovem Wictoria Tavares teve grande destaque nas disputas de sambas-enredo para o carnaval de 2022 e foi nomeada como intérprete oficial da Unidos da Tijuca, ao lado do pai Wantuir de Oliveira Tavares, experiente puxador de samba.

Mas a história da cantora com o samba já vem de longa data. Sua estreia na passarela foi com muito estilo, já no grupo especial, em 2013, pela Inocentes de Belford Roxo. Ela também já cantou no carro de som em escolas de peso, como Beija-flor, Estácio de Sá, Portela e Viradouro. A sambista também foi passista na São Clemente, estudou ballet e jazz. Este ano, promete fazer história defendendo o enredo da Tijuca, “Waranã – a reexistência vermelha”.

Muito mais que representar a força feminina no samba, Wic se destaca como mais uma grande mulher que conquista reconhecimento em um ambiente predominantemente masculino. Linda, simpática, destemida e mais um exemplo de inspiração para muitas de nós. Sem dúvidas, a menina é dez! Nota dez! Em todos os quesitos!

Conta um pouco da sua história com o samba?

“Eu já nasci no mundo do samba. Tenho pai e mãe cantores de escola de samba. Sempre acompanhei meu pai nos desfiles e comecei minha carreira como cantora de samba, como apoio de carro de som, com cerca de 16 anos, e já no grupo especial. Sempre desfilei na avenida, as coisas foram acontecendo, mas eu sempre destaquei a minha carreira na música, nunca abri mão disso. Agora, nesse carnaval, surgiu a oportunidade de ser intérprete oficial após o meu desempenho na disputa de samba. Estou muito feliz. Minha mãe e minha madrinha também me apoiaram muito. Sou muito grata. A escola me deu essa oportunidade linda de estar ao lado do meu pai como intérprete oficial. Eu não imaginava isso. Mas isso aconteceu e sou muito grata”.

O que é o samba para você?

“O samba representa tudo para mim. O samba está na minha vida desde que eu nasci, ele está presente em todos os momentos. Até em momentos delicados da minha vida ele me ajudou muito a renascer, me deu a oportunidade de ser a Wic de novo. Então, o samba me deu a vida. Ele representa superação, representatividade e o meu reconhecimento como mulher preta na sociedade. Desde muito nova eu sempre observava as mulheres pretas lindas nas escolas de samba e sempre me inspirava nelas. O samba representa o meu crescimento, a minha evolução como mulher e a minha inspiração. Eu aprendo muito com o samba, ele me ensina a cada dia. Ele sempre me ajudou de todas as formas”.

Como você é com a família? Quais os planos para o futuro?

“Eu tenho um filho maravilhoso de 2 anos. Sou uma pessoa muito família. Eu procuro sempre estar junto deles. Sei que são as pessoas que mais torcem por mim. Em minha família eu tenho todo o amor possível, eu me entrego. Meus amigos também são minha família. Busco colher os frutos que a Unidos da Tijuca me deu, essa grande oportunidade na escola. Após o carnaval tenho muitos projetos, muita coisa boa para realizar”.

Qual recado você deixa para todas as mulheres?

“Por tudo que eu já vivi e passei nos últimos anos, eu me considero uma grande mulher. Principalmente pela minha força e por atravessar momentos que achei que não conseguiria superar. Eu tive uma gestação muito difícil, mas consegui dar a volta por cima. Deus me deu muita luz, me mostrando que sou capaz de renascer. Ele me deu um grande presente que é uma música, um samba que fala sobre o amor vencer. E o amor venceu na minha vida. A verdade venceu, a pureza venceu e graças a Deus estou ganhando oportunidades incríveis. Só tenho a agradecer. Um sonho que tenho é de ser uma cantora reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Quero poder levar a nossa cultura para fora e levar alegria e o samba”.