Dicas para customizar roupas de carnavalReprodução internet

Publicado 20/04/2022 09:00

Olá, meninas!

Por causa da pandemia da covid-19, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o feriado de carnaval foi transferido para ser comemorado esta semana. É uma alegria poder contar esta festa maravilhosa que é o carnaval. Essa época é sinônimo de muita alegria e uma ótima oportunidade para arrasar nos looks.

Está na dúvida sobre qual roupa usar para curtir a folia? A gente te ajuda! Um especialista no assunto, consagrado nas passarelas e criador da marca Rosa Chá, o estilista Amir Slama criou para este ano um look exclusivo para Sabrina Sato usar em um dos camarotes da Sapucaí. Ele ainda é o responsável pelos abadás da edição de 2022 do espaço e deixou dicas para montar o look da festa.

- Ficamos dois anos sem carnaval e agora as pessoas querem algo mais glamuroso, isso certamente vai se refletir nas roupas usadas durante o carnaval. As pessoas vão investir em muito brilho, prata e ouro. Esses tecidos e cores refletem a ideia de sofisticação e glamour. É uma forma de extravasar. Além disso, é legal também investir nas plumas e nas peças mais recortadas e decotadas, deixando homens e mulheres mais sensuais – explica Almir.

O estilista destaca 4 dicas para arrasar na Sapucaí e em todas as festas de carnaval:

1 - Aposte em peças bem decotadas e recortadas, abuse da sensualidade. Fendas e decotes são uma grande característica da festa;

2 - Use e abuse do brilho, prata e ouro. Eles são sempre uma tendência nessa época. A dica é que eles podem predominar no look ou podem ser bordados na própria peça de roupa, com detalhes estilosos;

3 - Uma dica que faz a diferença é apostar em correntes penduradas. Elas podem ser usadas em blusas, shorts, saias e vestidos. Costuradas, amarradas, mas sempre muito bem fixadas para aguentar o samba no pé;



4 - Plumas também são uma grande tendência do look carnavalesco. Elas ficam lindas em qualquer mulher. O importante é se sentir bem e usar na medida certa do seu estilo.