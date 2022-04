Confira as oportunidades de empregos, cursos e eventos desta semana - Divulgação

Publicado 25/04/2022 22:12

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades desta semana!

Vagas na Fundação Saúde

A Fundação Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, está realizando novo processo seletivo, visando reforçar os hospitais em todo o estado do Rio de Janeiro. São mais de 3500 vagas. Todo o processo está sendo organizado pelo IDCAP. O processo de seleção está aberto para o público, e será feito por avaliação documental e experiência na área. Qualquer profissional do Brasil pode realizar sua inscrição. As vagas contempladas para este processo são de nível técnico e de nível superior. São ocupações como Técnico de Enfermagem, Nutricionista, Enfermeiro, Médico e entre outros, com salários que variam de R 1.451,10 até R 7.282,77. Os hospitais que receberão os profissionais estão localizados na cidade do Rio de Janeiro, como HEMORIO, IETAP - Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras e na cidade de Mesquita, com a UPA 24h de Mesquita. Para quem desejar fazer parte do processo seletivo simplificado, pode realizar sua inscrição neste link