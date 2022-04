Bateria da Acadêmicos do Cubango, no desfile da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí - Cléber Mendes

Bateria da Acadêmicos do Cubango, no desfile da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí Cléber Mendes

Publicado 24/04/2022 01:00

Aqui no Rio de Janeiro estamos em ritmo de Carnaval. Por causa da pandemia da covid-19, o feriado foi transferido para ser comemorado esta semana. Eu amo o carnaval! E essa festa linda é sinônimo de muita alegria e diversão. Mas o que muita gente não sabe é que o samba também pode ser uma poderosa terapia. A psicóloga Ana Carla Laidley, que tem alma de sambista e é filha do músico Carlinhos do Pandeiro com a ex-dançarina do Sargentelli, Ana Gomes, usa o ritmo para ajudar pessoas que sofrem com depressão, ansiedade e outros problemas.



"O samba ajuda as pessoas a desenvolverem senso de comunidade, autoestima, pertencimento e autoconfiança. Além dos benefícios aeróbicos. O método que eu utilizo é baseado nos conceitos de imaginação ativa, trazendo exercícios que facilitam a conscientização do corpo, a importância da conexão com a ancestralidade e autoaceitação", explica a especialista.



Com mais de 25 anos de experiência usando o samba como ferramenta de cura para problemas do corpo e da alma, a psicóloga, que também é conhecida como Aninha Malandro, já passou por escolas como Estácio de Sá, Mangueira, Viradouro, Tradição, União da Ilha, Paraíso do Tuiti, Cubango e Portela. Ela realiza uma terapia em grupo, com aulas onde a conexão do samba com a mente e a alma é muito forte. O objetivo é colocar em prática a máxima de que o samba é um remédio para muitos problemas.



"Começo sempre com um aquecimento e aos poucos vamos desenvolvendo os passos. Geralmente, as sequências são baseadas em temas que possam facilitar a imaginação ativa, onde as pessoas se expressem através de seus corpos. Faço um trabalho de conscientização dos sacrifícios que temos que fazer para a transformação pessoal. Já tive grupos com adolescentes e pessoas idosas e todos reconhecem a transformação. Em alguns casos as pessoas choram e abrem o coração", explica Aninha.



O samba é maravilhoso! Ele é a nossa alegria, a essência do nosso povo e da nossa cultura. Viva o samba!



Sábios são os versos gravados pelo grupo Fundo de Quintal, na música O Poder de Curar:



“Quem foi que falou que o meu samba

Não tem o poder de curar

Na certa não sabe o que o samba é capaz de fazer

Se mora a tristeza num gueto

Distante difícil de achar

Meu samba vai lá pra amenizar quem vive a sofrer”



'Vem com a Gente' estreia novo formato

Meu programa na TV Band terá um novo formato a partir desta segunda, 25/04. O 'Vem com a Gente' agora será ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 14h30. Um formato de revista eletrônica, com muito entretenimento, novos quadros, música, diversão e jornalismo.

Para acompanhar e saber tudo sobre a programação é só seguir a gente nas redes sociais! @gardeniacavalcanti e @vcagbandrio.