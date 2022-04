Xande de Pilares é a atração principal do Camarote Favela da Marquês de Sapucaí, no sábado (23/04) - Reprodução internet

Publicado 22/04/2022 10:00

Olá, meninas!

Confiram as nossas dicas de diversão e lazer para o carnaval.

Camarote Favela da Marquês de Sapucaí

Ainda dá tempo de curtir o Camarote Favela da Marquês de Sapucaí, localizado no nível superior do Setor 4. O espaço terá atrações imperdíveis, além de comida e bebida liberadas. No primeiro dia das escolas de samba do Grupo Especial, na sexta-feira (22), a atração principal será a cantora Maria Rita e no segundo dia, no sábado (23), será a vez do cantor Xande de Pilares. Para adquirir os ingressos, basta acessar o site guicheweb.com.br/camarotefavela

Carnaval no Shopping Boulevard

O Shopping Boulevard, em Vila Isabel, vai receber o Rio Open Air Edição Carnaval. Nesta sexta-feira (22), a dupla Thiago Silva e Alexandre anima o público com um repertório voltado para o melhor do Sertanejo Folia. No sábado (23), o bloco Carrossel de Emoções sobe ao palco com muito funk em ritmo de Carnaval. Já no domingo (24), o encerramento das atividades será marcado por apresentações do Cordão do Bola Preta e da Bateria da Vila Isabel. Todos os shows vão acontecer no terraço do shopping, no 6º piso, com acesso restrito pelo elevador B. Para garantir a diversão, DJs vão se apresentar nos intervalos dos shows e, como as crianças não poderiam ficar de fora, a programação, que começa a partir das 15h, terá Bandinha da Folia, na sexta-feira (22), e recreação infantil, no sábado (23) e domingo (24), com a presença do mascote Jujuba. O evento estará sujeito a lotação e, para participar, os interessados devem retirar ingressos através do aplicativo do Shopping Boulevard. O evento contará, também, com ativações gastronômicas e área kids com diversos brinquedos para a criançada.

Hotel oferece programação especial durante o carnaval

O Vila Galé Rio de Janeiro oferece um pacote especial de hospedagem atrelado a muito samba para o feriado de carnaval. Até o dia 24 de abril, o hotel terá uma edição especial da tradicional Feijoada Verde e Rosa da Estação Primeira de Mangueira. O evento conta ainda com uma Pool Party e roda de samba. Na sexta-feira (22/04), haverá a Pool Party com open bar de caipirinha e no sábado (23/04), uma tradicional Roda de Samba.