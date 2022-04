Delineado retrô: make que é sucesso nas redes sociais - Reprodução

Publicado 23/04/2022 10:00

Olá, meninas!

Quem ama maquiagem e acompanha as tendências nas redes sociais, certamente tem visto algumas técnicas utilizadas no passado, voltando a fazer a cabeça das mulheres. Uma delas é o delineado sessentinha, também conhecido por “à lá Twiggy”, graças à modelo Edie Sedgwick (ou Twiggy), que usava e abusava da técnica durante a década de 60. Para aprender como fazer o estilo, a maquiadora Cris Oliveira ensina os truques para arrasar em festas, looks e produções.

- Chegou a hora de apostar no côncavo marcado. Também conhecido como #floatingliner no Instagram, a tendência reproduz o traço no contorno do globo ocular, afastado da linha de cílios. Apesar de simples, o delineado flutuante permite looks dos mais ousados aos mais discretos. O que vai fazer diferença é a criatividade – explica a maquiadora.

O traço cabe em qualquer ocasião, inclusive, com maquiagens coloridas, fazendo combinações com o batom, por exemplo.

- É perfeito para uma superprodução ou uma festa ou até mesmo para um look conceitual. A ideia é, assim como no visual da época, deixar os olhos bem marcadinhos com uma linha simples de delineado no côncavo, decorando o osso da sobrancelha e garantindo profundidade à região. E tem que caprichar se é pra ser retrô e sexy - garante.

Para fazer sem mistérios, Cris dá dicas infalíveis para que a make fique impecável.

1 - O delineado gatinho é um clássico e nunca sai de moda. Por isso, nada mais justo do que uni-lo ao traço sessentinha;

2 - Para acompanhar a tendência retrô, uma boa opção é fazer um mix de gatinho preto tradicional com delineado levemente esfumado. Para criar o efeito aposte num esfumado com pincel do tipo lápis e faça o traço com um pincel pequeno, do tipo fio ou chanfrado;

3 - Após o traço no côncavo, basta acertar os detalhes que forem necessários. O resultado é um olhar destacado, profundo e bem moderninho.

Apesar de ser uma técnica retrô, esse estilo fica muito bonito e moderno com qualquer produção. Então anotem as dicas e coloquem em prática. O sucesso é garantido. Vamos arrasar!