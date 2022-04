Programa Vem com a Gente estreia novo formato nessa segunda-feira (25/04) - Divulgação

Programa Vem com a Gente estreia novo formato nessa segunda-feira (25/04)Divulgação

Publicado 25/04/2022 09:00

Olá, meninas!



O meu programa na TV Band terá um novo formato a partir desta segunda-feira (25/04)! O “Vem com a Gente agora será ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 14h30. Com novo formato de revista eletrônica, um novo cenário, que está lindo, além de entretenimento, música e diversão, o programa terá também notícias do Jornalismo da Band. Esse será um dos quadros do programa, o “Direto da Redação”. O Jornalismo terá amplo destaque, podendo entrar com informações a qualquer momento.



Além disso, o programa também terá novos quadros, sempre em conexão com o público. A atriz Luana Oliveira ficará online através do novo Instagram do programa (@vcagbandrio) para receber mensagens dos telespectadores, através da hashtag #VemComAGenteNaBand e lançar enquetes nos stories. Diariamente

ela também vai apresentar os vídeos que estão viralizando nas redes sociais, sempre com muita descontração. Às sextas-feiras contará tudo o que vai rolar no final de semana, na “Agenda Cultural”.



O influencer e empresário Dudu Glamour toda segunda, quarta e sexta-feira vai dar notícias do mundo dos famosos no “Tô de Olho, com Dudu Glamour”. Ou seja, aquela fofoquinha básica, com muito bom humor. Às sextas-feiras, Dudu vai buscar talentos nas ruas. É o "Tô de Olho na Rua". A cada sexta haverá eliminatórias, escolhendo pessoas, dentre os grupos que se apresentarem, até a grande final. O vencedor ganhará uma premiação em dinheiro.



Outro quadro é do influencer Theodoro que toda segunda-feira dará conselhos ao público, a partir de perguntas recebidas através da hashtag #VemComAGenteNaBand. E "O que é o samba"? Uma vez por mês o cantor e compositor Leonardo Bessa contará novidades e histórias curiosas do mundo do samba.



E não para por aí! O “Carona da Beleza” será um quadro feito por mim e em uma limusine cor de rosa, visitarei vários bairros da Cidade Maravilhosa e, em cada um deles, vou escolher uma mulher que ganhará

um banho de loja e beleza. Um púlpito também será montado numa rua do Rio de Janeiro a cada dia, onde quem estiver passando poderá mandar o seu recado. Pode ser uma declaração, um conselho, um

desabafo, o que quiser!



O quadro “De Olho na Saúde” está em nova fase. Toda terça-feira um médico de uma especialidade vai tirar dúvidas ao vivo, sempre com informações sobre as causas, o diagnóstico e o tratamento de doenças, além de dicas de beleza e bem-estar. Toda semana o “Vem com a Gente” terá ainda promoções especiais para o público. O cenário do programa é assinado pelo cenógrafo Douglas Nogueira.



O programa ao vivo será exibido para todo o estado do Rio de Janeiro através da Band Rio e para todo o Brasil e mundo através do canal do “Vem com a Gente” no YouTube da Band Rio.



Não percam! É hoje a partir das 13h30. Espero vocês!