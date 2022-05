Ice lemon tea - Divulgação

01/05/2022

Eu adoro cultivar plantas, elas dão alegria e vida para o nosso lar. A minha dica hoje é para quem quer criar a sua própria horta em casa, com temperos, frutas e verduras. Vamos desconectar um pouco da tecnologia e se aproximar da natureza? Para aprender o passo a passo, a agrônoma Amanda Inoue, da Isla Sementes, ensina todos os segredos:

1 - Escolha locais favoráveis para as plantas de seu interesse. Por exemplo, existe espaço para cultivo direto no solo ou em vasos? Qual a disponibilidade de luz do sol onde será a horta?



2 - Dedicação e cuidados são fundamentais. Entender quais as necessidades das plantas, regas, adubação, controle de pragas, espaço para desenvolvimento, melhor época de cultivo, são pontos que levam ao sucesso na horta.



3 - Para a produção de hortaliças é importante levar em conta a quantidade de luz solar direta. Escolha um local que receba ao menos 4h diariamente.



4 - Quais espécies são fáceis de plantar? Comece com hortaliças com ciclo curto, como rabanete, rúcula, alface e algumas outras folhosas e temperos como salsinha, cebolinha, coentro, manjericão. O plantio dessas pode ser feito o ano todo.



5 – O plantio deve ser em um local com um substrato (terra) de boa qualidade. Manter a terra úmida sem encharcar é fundamental para que as sementes germinem.



6 – Você pode plantar em “bandejas sementeiras”, saquinhos, vasos, recipientes de reaproveitamento (garrafas, potes, latas, entre outros) ou direto no local definitivo.



7 - Minhas sementes não germinam. Os principais erros são: enterrar demais, além do recomendado para cada espécie (neste caso a planta não consegue emergir da terra e acaba morrendo); falta ou excesso de umidade na etapa de germinação e plantio fora da época recomendada.



8 - Qual o melhor vegetal para plantar em apartamento? Hortaliças de fácil adaptação como alface, rúcula, cebolinha, espinafre, manjericão são ideais. Se puder colocar o vaso em um local que tenha espaço para um desenvolvimento vertical maior, pode ser cultivado até tomate cereja e pepino. Utilizando vasos com maior profundidade pode-se cultivar cenoura, beterraba e rabanete.

Chá de hortelã com gengibre direto da sua horta

Agora que você já aprendeu como fazer sua hora, que tal fazer um chá maravilhoso com os alimentos que você cultivou? Hortelã e gengibre são fáceis de plantar e ainda são ótimos contra gripes e bons para a digestão.



Ingredientes: um pedaço de gengibre, 1 limão, 1 litro de água quente, mel a gosto, folhas de hortelã



Preparo: corte o gengibre em pedaços menores, esprema o suco do limão, adicione a água, o mel e misture. Coloque na geladeira por 2 horas. Coloque gelo, a hortelã e sirva gelado.

