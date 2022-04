Dicas para melhorar a harmonia e a convivência entre seus filhos - Divulgação

Publicado 28/04/2022 10:00

Olá, meninas!

Ser mãe é um grande desafio. Educar e impor limites são exercícios diários para quem tem crianças em casa. O convívio entre irmãos é especial. Ali nasce uma amizade e um amor profundo entre os pequenos. Mas o trabalho dos pais também é multiplicado. Brigas entre irmãos são parte da vida de qualquer família. Não só é inevitável, como também é um meio de aprendizado sobre relacionamentos e negociações. No entanto, as disputas constantes podem transformar a rotina diária em um verdadeiro caos. Cabe aos pais intervir e disciplinar seus filhos. Mas como ajudar sem parecer que está tomando partido de algum lado?

Evitar os confrontos e ainda ser imparcial pode parecer uma tarefa difícil, mas não impossível. A psiquiatra Danielle H. Admoni, especialista em infância e adolescência, destacou 5 dicas que poderão melhorar a harmonia e a convivência entre seus filhos. Confiram:

Não rotule e nem compare - Até pequenos rótulos colocam mais lenha na fogueira. Se a mãe chama um de "o estudioso", automaticamente entende-se que o outro não gosta de estudar. Fazer comparações no meio de uma briga, então, só piora a situação. É muito comum ouvir “seu irmão está quieto, para de implicar com ele”. Qualquer coisa que você diga a favor de um, vai parecer uma proteção. E isso só vai alimentar sentimentos ruins, como ciúme, inveja e baixa autoestima.

Reserve um tempo do seu dia para cada um dos filhos - Leia um livro para um, ajude na lição do outro. Sua atenção deve ser exclusiva e a qualidade desse tempo precisa ser igual para todos. Dar atenção separadamente fará com que cada um se sinta seguro e amado de forma única, evitando brigas pela disputa do seu afeto.

Seja mediador, não um juiz - Durante uma briga entre os filhos, jamais tome partido de alguém. A rivalidade só vai aumentar. Seu papel é mediar e não julgar. Traga os dois lados para conversar e ajude-os a chegar a uma solução que seja boa para ambos. Desse modo, não haverá ganhadores ou perdedores e eles ainda aprendem uma habilidade importante para futuros conflitos.

Não obrigue a criança a dividir - Aprender a dividir é muito importante, assim como aprender a ter limites. Porém, quando a criança é forçada a dividir algo com o irmão, irá assimilar isso como uma coisa negativa e não vai querer fazer de novo. Ao invés de obrigar a criança a emprestar o brinquedo, tente outra abordagem como "é o brinquedo novo do seu irmão, você terá sua vez quando ele acabar de brincar". O dono do brinquedo se sentirá seguro e com o tempo, menos possessivo. Assim, o ato de emprestar se tornará natural e espontâneo.

Tolere as crises de raiva - Crianças repetem um determinado comportamento que funcionou para elas. Quando os pais cedem às crises de raiva e dizem "dá a vez para o seu irmão agora", estão incentivando a rivalidade entre os irmãos e mostrando que a birra é uma boa tática para conseguir o que quer. Mostre que a crise de raiva não funciona e espere passar sozinha. Ignorar pode ser difícil, especialmente em locais públicos. Mas lembre-se que a crise é o meio que a criança usa, temporariamente, para demonstrar sua insatisfação. Aprender a relevar esses pequenos desapontamentos servirá para a vida futura de seus filhos, além de resultar em uma maior tranquilidade em casa.