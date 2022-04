Argila é a novidade para cuidar dos cabelos - Divulgação

Argila é a novidade para cuidar dos cabelos Divulgação

Publicado 30/04/2022 09:00

Olá, meninas!

Hoje vamos falar de uma novidade que está fazendo a cabeça de muitas mulheres, literalmente! Tratamentos com argila para cabelos lindos e brilhantes! A argila disponível em produtos prontos para o uso é um sucesso quando o assunto é cuidar do couro cabeludo. O hair stylist Luigi Moretto revela que a fórmula possui aminoácidos que auxiliam no equilíbrio da oleosidade do couro cabeludo e também auxiliam na remoção da poluição e das impurezas, sem retirar as propriedades naturais do cabelo.

- Esses novos produtos são a grande aposta para um couro cabeludo mais saudável, mais revigorado e com sensação refrescante de limpeza na cabeça. Podem ser utilizados uma vez por semana e o uso é simples: o produto deve ser aplicado nas raízes dos cabelos molhados com uma massagem que deve se estender por todo o comprimento dos fios, seguida de enxágue abundante - explica.



Livre de qualquer contraindicação, as novas fórmulas disponíveis nas prateleiras de cosméticos prometem mais ação de limpeza, volume disciplinado e redução da oleosidade. Para quem não tiver a argila já pronta em mãos, o profissional explica que é possível usar a versão caseira da argila branca, verde, amarela ou cinza - aquelas utilizadas para tratamentos de rosto e até para artesanato.

- Mas, se a ideia é usar as versões mais caseiras, atenção! Todas as versões precisam ser diluídas em água filtrada ou termal e misturadas em partes iguais e proporções da argila em pó com a água. Antes de aplicar no couro cabeludo, o ideal é aplicar óleo vegetal para protegê-lo e também realizar a lavagem dos fios com shampoo neutro – reforça o hair stylist.



Para os fios mais oleosos, a dica é misturar a argila com shampoo, e os mais ressecados, com creme.

- Deixe então agir por 20 minutos no máximo e enxague em água morna sem esfregar. Como a versão é caseira, só é possível repetir o tratamento a cada 15 dias e não semanalmente como nas versões prontas para uso. As misturas caseiras merecem mais um alerta. Como não são testadas pelos fabricantes como os produtos prontos é preciso fazer um teste de alergia colocando a mistura da argila com água no antebraço, aguardar 5 minutos para avaliar se há reação - finaliza o especialista.

Confira as propriedades de cada tipo de argila para o cabelo:

Argila branca: apresenta uma composição rica em minerais e suas propriedades hidratantes e adstringentes auxiliam no tratamento da queda capilar e demais disfunções no couro cabeludo. Ela possui elementos eficientes na nutrição e hidratação, também devolve a queratina perdida pelos fios danificados, principalmente nos fios que usam químicas. Altamente nutritiva, ela é rica em silício, um dos minerais mais compatíveis com o organismo.



Argila verde: é muito utilizada no combate à oleosidade do couro cabeludo e ainda estimula o crescimento capilar.

Argila amarela: auxilia na limpeza do couro cabeludo e no crescimento dos fios.

Argila cinza: atua principalmente contra a queda de cabelo.

.