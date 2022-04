Camarote Favela terá show de Leci Brandão no sábado das campeãs - Reprodução internet

Camarote Favela terá show de Leci Brandão no sábado das campeãsReprodução internet

Publicado 29/04/2022 10:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Camarote Favela terá shows de Leci Brandão e Renato da Rocinha

O Camarote Favela, na Marquês de Sapucaí, localizado no nível superior do Setor 4, terá programação especial neste sábado (30/04), no desfile das campeãs, com shows de Leci Brandão e Renato da Rocinha. O espaço conta com atrações imperdíveis, além de comida e bebida liberadas. Para adquirir os ingressos, basta acessar o site guicheweb.com.br/camarotefavela

"Eu amo baile charme" completa nove anos com show em Madureira

O projeto “Eu amo baile charme”, que já levou mais de 250 mil pessoas às pistas do subúrbio carioca, da Baixada e da Região Serrana Fluminense, está de volta celebrando nove anos com muitas atrações, música e dança. O retorno acontece no domingo, dia 1º de maio, a partir das 16h, na Arena Carioca Fernando Torres, em Madureira, com shows de João Loroza, Evy Souza, Chelle, Phil Zaq e Cee Jay. O evento reúne os clássicos dos bailes de Charme e o melhor dos passinhos com o coreógrafo Marcus Azevedo e vários dançarinos, para ninguém ficar parado. No comando das pick-ups, Black Jay, Vig DJ, DJ Dudu e DJ Cacau. A festa será apresentada pela influencer Bea Lopes.