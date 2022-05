O cantor e compositor Diogo Nogueira se apresenta em Teresópolis - Guto Costa

O cantor e compositor Diogo Nogueira se apresenta em TeresópolisGuto Costa

Publicado 06/05/2022 18:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Diogo Nogueira em Teresópolis

O cantor e compositor Diogo Nogueira sobe a serra e no dia 7 de maio, às 21h, leva o show “Samba de Verão” para o palco do resort Le Canton, em Teresópolis. Para os hóspedes, o evento já está incluído na estadia. Não hóspedes podem comprar o ingresso pelo link do evento. A apresentação faz parte do Destino Música, projeto da Som Livre que tem por objetivo levar grandes shows aos principais resorts e hotéis do Brasil. O show, com o qual Diogo Nogueira vem percorrendo o país, é uma trilogia composta pelos álbuns “Sol”, “Céu” e “Lua” e inclui canções novas, seus maiores sucessos e singles recentes.

Nova casa de shows na Lapa é uma homenagem às mulheres

A Lapa acaba de ganhar uma nova casa de shows. Dedicada à bossa nova, ao jazz e à MPB, o Dolores Club abriu as portas esta semana e é uma grande homenagem às mulheres, em especial artistas que marcaram diferentes épocas. Por isso, o nome feminino batiza o local. Dolores é uma referência à cantora Dolores Duran, mas também à tia de Plínio Fróes, empresário à frente do estabelecimento. O Dolores Club é um anexo do Rio Scenarium. O salão, onde décadas atrás funcionou a gafieira Humaitá Atlético Clube, foi reformado em 2002 e guarda a aura de outra grande artista brasileira, a cantora Emilinha Borba, que se apresentou no local e cujo retrato emoldurava uma das paredes. A casa fica na Rua do Lavradio, 10, Lapa. O funcionamento é somente às quintas-feiras, a partir das 19h.