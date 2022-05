A jornalista Aline Prado em uma produção feita por Freitas e Aramis - Divugação

Publicado 07/05/2022 14:23 | Atualizado 07/05/2022 14:30

Olá, meninas!

Hoje vou trazer mais uma dica de beleza! Vocês sabem o que é uma caracterização? Imaginem uma produção completa, com cabelo, maquiagem, levando em conta o ângulo do rosto, a pele, os detalhes e pontos fortes. Conversamos com dois especialistas no assunto, Aramis e Freitas, maquiadores e cabeleireiros que há 10 anos trabalham juntos e já produziram dezenas de artistas. A rotina desses profissionais é fazer uma mulher brilhar, mas eles revelaram para a gente quais os verdadeiros segredos da beleza da mulher simples e feliz.

Aramis fez carreira como bailarino clássico do Teatro Municipal e Freitas, que se formou em jornalismo, trabalhou por anos como corretor de imóveis. Mas só na área de moda e beleza, o casal alcançou a realização profissional.

"A beleza vai além do externo. Beleza para nós é a luz que cada um traz. É a beleza interna que demonstra a verdadeira luz e o resultado não pode ser outro: uma mulher feliz. Fazer uma mulher brilhar é uma realização para nós, é ter a certeza que o nosso trabalho deu certo”, explica Luís Carlos Freitas.

"Olhe para o espelho e se goste da maneira que você é. Valorize o que o seu coração manda, use e abuse da sua intuição feminina, use a beleza para você e não para os outros. Tendência é aquilo que faz você se sentir bem. Siga seu coração”, explica Aramis Neves.

Confira as dicas valiosas da dupla para uma produção de sucesso:

O importante é se sentir bem - Tenham a consciência de que todas vocês, mulheres, são incríveis. Para estar linda, não é preciso seguir tendências. A melhor tendência é aquilo que você quer usar e aquilo que faz você se sentir bem

Esqueçam os padrões - Uma mulher não precisa estar magra para ser bela, nem precisa de cabelo liso pra seguir tendências. Quer usar um batom vermelho? Use. Quer usar seu cabelo black natural? Use. Quer usar sombra preta durante o dia? Use. Quer usar sombra cintilante para ir à padaria? Use. É só ter equilíbrio. Tudo tem medida, a dica principal é: seja você, use e abuse daquilo que te faz bem.

Simplicidade - Hoje a tendência é ser natural e valorizar o estilo de cada uma. Cabelos práticos, que sejam fáceis de arrumar. Mulheres fazem várias tarefas. São mães, profissionais, precisam que tudo seja descomplicado. Um corte de cabelo que ela mesma consiga arrumar em casa, um make que ela mesma consiga aplicar sozinha, até mesmo no trânsito. A dica é ser simples e linda.