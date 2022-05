Mitos e verdades sobre infertilidade - Divulgação

Mitos e verdades sobre infertilidadeDivulgação

Publicado 11/05/2022 10:00

Olá, meninas!

Vocês sabiam que cerca de 190 milhões de pessoas sofrem em todo o mundo com problemas de infertilidade? Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS). Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Além de ser um problema muito frequente, infelizmente muitas pessoas ainda desconhecem as informações sobre o assunto. De acordo com o médico João Ricardo Auler, especialista em reprodução humana da Clínica Pró Nascer, o problema causa impactos sociais negativos na vida de muitas pessoas e, especialmente, de casais.

“Muitas mulheres chegam a sofrer violência, enfrentam o divórcio, estresse emocional, depressão e ansiedade. A infertilidade afeta um a cada cinco casais. Mas com ajuda especializada é possível realizar o sonho de ter filhos”, explica o médico.

O especialista destaca os mitos e verdades que circulam sobre o tema:

A infertilidade feminina é mais comum do que a masculina.

MITO. Essa é uma ideia que vem de tempos antigos e reflete o machismo da sociedade. Na verdade, homens e mulheres têm as mesmas chances de apresentarem infertilidade.

A poluição ambiental pode afetar a fertilidade.

VERDADE. O sistema reprodutivo masculino é vulnerável as substâncias químicas e ao ambiente físico. A exposição ocupacional a químicos, o uso de álcool, drogas, medicamentos e anabolizantes esteroides podem reduzir a produção de espermatozoides e andrógenos pelos testículos, além de afetar a libido e a potência do homem.

Mulheres que fazem a laqueadura de trompas não podem engravidar.

MITO. O método da reprodução assistida é uma ótima alternativa para as mulheres que optam por fazer a ligadura das trompas e anos mais tarde se arrependem. Não é necessário reverter cirurgicamente o processo, pois a laqueadura não impede a retirada dos óvulos do ovário, para que seja realizada a fertilização in vitro.

O uso de anabolizantes pode provocar infertilidade.

VERDADE. Em busca do corpo perfeito, muitas mulheres que querem ganhar massa muscular recorrem ao uso de esteroides anabolizantes. O que desconhecem é que a droga pode afetar a fertilidade já que funciona como hormônio masculino natural, alterando o metabolismo e diminuindo a produção de estrogênio e progesterona, hormônios femininos responsáveis pela ovulação e pelo controle do ciclo menstrual.

Mulheres que fazem tratamento para engravidar sempre têm múltiplos.

MITO. Apenas 20% das mulheres que utilizam métodos de reprodução assistida têm gravidez múltipla.

Mulheres que têm ovário policístico não podem engravidar.

MITO. A Síndrome dos Ovários Policísticos é um problema que afeta entre 5 e 10% de mulheres em idade reprodutiva e é uma das principais causas de infertilidade por ausência de ovulação. O problema pode ser tratado com o uso de medicamentos de resistência à insulina, que ajuda na ovulação e pode ser usado na gravidez sem efeitos negativos para o feto. Nestes casos, a fertilização in vitro é uma alternativa indicada.

Óvulos congelados envelhecem.

MITO. A vitrificação é a técnica mais utilizada por mulheres que planejam congelar óvulos para ter filhos no futuro. Os óvulos ficam perfeitamente preservados em temperaturas inferiores a -190ºC em tanques de nitrogênio líquido.