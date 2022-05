Aprenda a escolher as opções corretas para comer bem, gastando pouco - Divulgação

Publicado 09/05/2022 21:36

Olá, meninas!

A busca pelo bem-estar muitas vezes pode parecer algo difícil ou caro. Com a alta dos preços, ir ao supermercado está caba vez mais difícil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o aumento aconteceu principalmente nos produtos que consumimos em casa, com alta de 3% em itens como leite, tubérculos, raízes e legumes. Eles estão no ranking dos 10 dos alimentos com maior variação de preço. Todos essenciais para manter uma vida saudável.

Mas para ajudar a manter a saúde e o bem estar, com opções que não pesem no bolso, conversamos com Matheus Motta do WW Vigilantes do Peso, para indicar alguns alimentos simples, nutritivos e com ótimo custo-benefício, que podem servir de alternativa para a dieta. Confiram as dicas.

1 - Frutas, legumes e verduras da época: essas estão mais baratas e são as mais saborosas também. Pelas condições favoráveis ao crescimento, muitos vegetais possuem uma época do ano em que a produção é maior e por isso ficam mais baratas. Procure nas feiras locais preços mais em conta e também vale negociar alguns produtos.

2 - Fontes de proteína: uma opção é usar cortes de carne de segunda, que normalmente são mais baratos. O peito de frango é uma ótima fonte de proteínas magras (pouca gordura), além de ser mais barato que a carne vermelha, que é mais cara e possui mais gordura saturada. Feijões, lentilha, grão-de-bico e ervilha são boas fontes de proteínas e fibras que podem servir como acompanhamento. O ovo também é uma boa opção de fonte de proteínas mais barata.

3 - Planejamento: organizar antecipadamente o que você vai comer ao longo da semana, além de programar quando e como vai preparar esses alimentos. Assim, é possível pesquisar melhor em feiras e supermercados, ter vantagens em preços e evitar desperdícios. Ter uma lista de substituições pode auxiliar na hora de driblar os preços altos. Por exemplo: criar uma lista de seus tipos de grãos favoritos (feijão, lentilha ou grão de bico); e os carboidratos, como arroz, batata, mandioca entre outros. Isso facilita a procura na hora de comparar preços e safras.

4 – Água é a opção mais barata e saudável: ingerir líquidos é muito importante em uma dieta. Beber pelo menos 2 litros de água por dia aumenta a disposição e hidrata a pele, além de melhorar o funcionamento do intestino e dos rins. Uma boa dica é ter uma garrafinha por perto para ajudar a lembrar do consumo. Se houver dificuldade, experimente saborizar a água com limão ou hortelã, por exemplo. Além de refrescantes, essas combinações são simples e muito práticas.